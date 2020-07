Previsioni Meteo Italia Lunedì 6 Luglio: fresco e maltempo al Sud, in serata temporali anche al Nord/Est

Previsioni Meteo – Continua l’azione di un vortice di aria fresca isolatosi sullo Ionio e in graduale evoluzione verso la Grecia, poi verso il Sudest del continente. Le vorticità più importanti annesse al sistema chiuso, si sono espresse nelle ultime 48 ore su diverse aree centro meridionali apportando rovesci e temporali diffusi e spesso intensi, come su molte aree tra Sicilia e Calabria, anche con dissesti per ingenti quantitativi di acqua accumulati. Per la giornata odierna, il vortice continuerà a produrre nubi associate a rovesci e a temporali, specie tra Calabria e l’Est Sicilia, magari più circoscritti, ma ugualmente forti su aree localizzate. Mattinata di sole prevalente sul resto del Paese ma, nelle ore pomeridiane, è attesa una instabilità convettiva per infiltrazioni di moderate correnti fresche occidentali in quota, anche su diverse aree del Nordest, specie sui settori alpini e prealpini, anche qui localmente con fenomeni forti. Ma vediamo più nel dettaglio l’evoluzione per oggi, fino alla mezzanotte prossima.

Mattinata già con nubi e rovesci sparsi sulla Calabria, specie sul Crotonese interno, localmente su Est Cosentino, sul Reggino interno e sul Messinese. Fenomeni più intensi sull’Aspromonte. Nubi irregolari anche su Centro Sud Puglia, ma scarsi fenomeni o deboli localizzati su Sud Barese ed estremo Sud Salento. Sole altrove. Nelle ore pomeridiane, insistono nubi sulla Calabria, con rovesci sparsi e locali temporali soprattutto sulle aree interne, ancora forti in Aspromonte; temporali anche sul Centro Sud Lucania, sul Sud Salernitano, occasionalmente sulle coste ioniche del Salento, e qualcuno più localizzato su Centro Est Sicilia. Attività temporalesca accesa tra il Trentino AA, il Centro Nord Veneto e il Friuli VG, anche qui con fenomeni localmente forti di tipo convettivo e con rischio grandinate; qualche fenomeno irregolare anche su Centro Nord Lombardia, alto Piemonte, sulle Alpi Marittime e sui rilievi emiliani. Altrove continua il bel tempo soleggiato e stabile. Le temperature si manterranno più miti e un po’ sotto la media su Calabria e Sicilia, anche sulle aree appenniniche meridionali e sul medio e basso Adriatico; più o meno nella media altrove al Sud. Valori nella media o spesso un po’ sopra media sul medio-alto Tirreno e al Nord. Valori massimi attesi mediamente tra +28 e +32°C sulle pianure del Nord e delle aree tirreniche centro settentrionali, fino a punte di +34°C su Emilia Romagna centro orientale e sulla bassa Toscana, Grossetano, anche sul Viterbese, nel Nordovest Lazio; valori tra +25 e +31°C sul resto delle pianure. Venti deboli o moderati settentrionali con rinforzi sui bacini centro meridionali, anche forti sul Canale e Mare di Sicilia, sul basso Adriatico e sullo Ionio meridionale.

