Previsioni Meteo: l’instabilità continua per tutta la settimana, poi da Lunedì 20 Luglio torna l’Anticiclone

Previsioni Meteo – Appare oramai piuttosto delineata l’evoluzione di questo mese di luglio sulla base delle ultime simulazioni. Un mese, quello estivo eccellenza, che potrebbe avere un bilancio finale, in termini termici, tutto sommato nella norma o magari anche un po’ sotto su diverse aree, soprattutto orientali e meridionali. Non è certo il tempo per esprimersi in bilanci, non siamo ancora a metà mese ma, sulla base delle prospettive che ci propongono i modelli matematici, non sembrano esserci particolari esaltazioni in termini estivi, quindi non si intravedono promontori subtropicali decisi e invadenti verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. Intanto, condizioni di tempo generalmente più mite (salvo alcune eccezioni relative a settori circoscritti, con clima un po’ più caldo rispetto al resto d’Italia, ma comunque niente di eccezionale) e a tratti anche instabile, dovrebbero protrarsi per tutta questa settimana fino a domenica 19. A seguire, probabilmente da lunedì 20 e fino a giovedì 23, quindi nella prima parte della prossima settimana, potrebbe ripristinarsi, secondo le ultime elaborazioni, un moderato cuneo anticiclonico, protrazione orientale dell’alta azzorriana, ma trattandosi, appunto, di cuneo, non si intravede una radice subtropicale e, con buona probabilità, potrebbe anche non estendersi in maniera solida a tutti i settori del territorio italiano, magari potrebbe mostrarsi più efficace su quelli centro-settentrionali.

Insomma 3-4 giorni probabilmente di tempo più asciutto e soleggiato in via generale sull’Italia nella prima parte della prossima settimana, ma con caldo nella norma, nulla di eccezionale e probabilmente ancora un po’ sotto media sul Sud Italia e sulla Sicilia. Per di più, le proiezioni sul lunghissimo termine lasciano intravedere ancora una volta un possibile maggiore “travaso” di geo-potenziali verso l’Europa occidentale e probabile nuova moderata crisi anticiclonica in corrispondenza del Mediterraneo centrale e dell’Italia. Prospettive, quindi, di possibile nuovo afflusso di correnti fresche orientali dal 24/25 e verso fine mese. Naturalmente stiamo parlando di una evoluzione a 15 giorni per cui l’affidabilità è ancora molto approssimativa, ma il dato che ci sentiamo di cogliere è che tutto luglio possa, con buona certezza, non mostrare particolari sussulti estivi, né tantomeno ondate di caldo dal Nord Africa.

La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione sul medio-lungo periodo, apportando quotidiani aggiornamenti.