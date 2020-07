Previsioni Meteo, nuova irruzione fredda nel weekend: allarme maltempo estremo Sabato sera al Nord, temperature in picchiata

E’ di nuovo allarme maltempo sull’Italia settentrionale: le previsioni meteo per il weekend sono particolarmente preoccupanti per i fenomeni estremi che colpiranno il Nord Italia, non solo nell’area alpina ma anche in pianura Padana. I forti temporali di stasera tra Svizzera, Austria e zone di confine di Piemonte e Lombardia saranno solo un piccolo “anticipo” di quelli che domani, Sabato 11 Luglio, colpiranno in modo particolarmente estremo dapprima Lombardia e Trentino Alto Adige, già dalla mattinata, per poi estendersi nel pomeriggio a Veneto e Friuli Venezia Giulia e in serata anche all’Emilia Romagna. Proprio tra Veneto ed Emilia Romagna, nella tarda sera di Sabato fino a tutta la nottata, si verificheranno i fenomeni più estremi, con alto rischio di grandinate, bombe d’acqua che potranno determinare alluvioni-lampo, forti colpi di vento e tempeste di fulmini.

Come possiamo osservare nell’immagine a corredo dell’articolo (isoterme ad 850hPa per i prossimi quattro giorni), proprio da Domenica le temperature crolleranno su gran parte d’Italia e in modo particolare nelle Regioni settentrionali e Adriatiche, raggiungendo tra Veneto ed Emilia Romagna temperature di dieci gradi centigradi più basse rispetto a quelle degli ultimi giorni. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: