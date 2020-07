Previsioni Meteo, FOCUS sul maltempo del weekend: sfuriata temporalesca stasera al Nord, qualche temporale anche sull’Appennino centrale domani

Previsioni Meteo – Puntualmente si è concretizzato l’affondo del cavo instabile nordatlantico verso le nostre regioni settentrionali già dal pomeriggio di ieri. Nubi convettive con rovesci e temporali diffusi hanno interessato in lungo e in largo i settori alpini e prealpini nelle ultime ore, ma l’azione delle correnti instabili nordoccidentali si farà più incisiva, nel corso della giornata odierna, con il transito anche di un fronte freddo e, di conseguenza, instabilità più accesa ancora una volta in particolare sui settori Alpini e prealpini in genere, ma localmente anche sulle pianure specie dell’Emilia Romagna, localmente lombarde meridionali e centro-orientali del Nord. Al Centro Sud, non ci saranno cambiamenti degni di nota, almeno relativamente alla giornata odierna: continuerà a primeggiare l’azione anticiclonica con sole e caldo su tutte le regioni, anzi localmente caldo in aumento, salvo qualche addensamento associato a fenomeni temporaleschi localizzati sulle Marche, occasionalmente sul Centro Nord Appennino e sulle aree interne siciliane. Temporali più localizzati in prossimità dei rilievi, per domani, domenica 12, e calo termico su buona parte delle aree peninsulari, specie orientali. Ma vediamo più in dettaglio l’evoluzione per l’intero fine settimana.

Previsioni meteo per sabato 11 luglio 2020

Nelle ore mattutine odierne, una forte attività temporalesca riguarderà diverse aree alpine e prealpine, in particolare dell’alta lombardia, con temporali forti sul Lecchese e Bergamasco, anche con locali nubifragi e grandinate; rovesci e temporali sul Sondriese, altri forti su Nord Bresciano e soprattutto su Sud Trentino, verso i Monti Lessini, Nord Veronese, anche qui con nubifragi e grandinate locali e temporali diffusi e spesso forti su Centro Nord Veneto, area dolomiti, Alpi e Prealpi Carniche, Centro Nord e Ovest Friuli VG. Nel corso delle ore pomeridiane, insisteranno rovesci e temporali diffusi pressochè sulle medesime aree, ma più in concentrazione tra il Bresciano, i settori centro meridionali del Trentino Alto Adige, su area Dolomiti e soprattutto sul Friuli-Venezia Giulia settentrionale e orientale, sui confini sloveni, ancora una volta con fenomeni localmente forti o violenti, a carattere di nubifragio e con grandinate. Ma attenzione perché nel pomeriggio e poi in serata, temporali forti inizieranno a sconfinare anche verso le pianure centro-orientali del Nord, in particolare su quelle dell’Emilia-Romagna centro-settentrionale, tra il Piacentino il Parmense, il Modenese e poi via via verso Bolognese e fino al Ferrarese in serata, con fenomeni magari più rapidi, ma localmente intensi o violenti ancora una volta in possibile forma di nubifragio. Temporali diffusi anche sulla Lombardia e sul Sud Veneto, in particolare tra Sud Padovano, Veronese e Rodigino. Temporali forti o violenti attesi in serata anche tra alta Lombardia è alto Piemonte, attenzione con rischio di nubifragi in particolare tra il Comasco, il Lecchese e poi verso Varesotto e area Verbania. Locali temporali sul Cuneese.

Continuerà il bel tempo e con clima molto caldo al Centro Sud , dove le temperature massime si attesteranno diffusamente sui +33/+35° sulle pianure interne, ma anche punte verso i +36/+37° localmente. Da evidenziare solo qualche temporale da calura in prossimità dei rilievi, soprattutto sulle Marche, occasionalmente sul Centro Nord Appennino, e locali temporali anche sui rilievi orientali siciliani, specie tra Est Ennese, Sudest Messinese e Nordovest Catanese. Irrompe la Bora nel pomeriggio e ancora più la sera sull’Alto adriatico, Nordest, verso la Pianura Padana, fino a 70/80 km/h sulle coste venete, frequentemente sui 30/40 km/h altrove.

Previsioni meteo per domenica 12 luglio 2020

Le correnti Fresche settentrionali o nordoccidentali incideranno di più sulla penisola, apportando un progressivo calo termico che dal Nord si espanderà anche alle regioni centrali, soprattutto adriatiche nel corso della giornata. Il cielo si presenterà più nuvoloso sui settori Alpini e prealpini in genere, sul Centro Ovest Piemonte, localmente tra il Levante Ligure e l’alta Toscana e sui rilievi appenninici centro meridionali, con locali rovesci sparsi o anche locali temporali. Sui settori centro-meridionali, i fenomeni saranno più probabili e localmente anche più forti, benchè sempre abbastanza localizzati, sui rilievi tra Est Lazio e Abruzzo, su Ovest Molise, localmente, soprattutto nelle ore pomeridiane, sui settori centro occidentali della Campania, della Lucania e fino al Nord Calabria, area Pollino. Sul resto dei settori centro meridionali e sulle pianure del Nord continuerà a essere in prevalenza soleggiato o soltanto con qualche nube irregolare in più a carattere locale. Abbiamo accennato già alle temperature in calo su tutto il Nord e sul Medio Adriatico con valori che potrebbero non spingersi oltre i +27/+28°C in pianura, in calo anche a Sud, tuttavia in misura minore, con massime mediamente comprese tra +28 e +33°C; ancora caldo in Sicilia e Sardegna con punte fino a +35/+36°C. Da segnalare, per domani, una intensificazione dei venti di Bora o da Nordest su tutte le regioni adriatiche, sulla Pianure Padana, sul Nord Appennino, Toscana, Umbria, venti sostenuti settentrionali anche sul Mare e Canale di Sardegna e sul Canale di Sicilia, mediamente sui 20/40 km/h su tutti i settori citati, ma raffiche fino a 60/70 km/h localmente, in particolare su alto, basso Adriatico e su Sud Sardegna.

