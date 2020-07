Previsioni Meteo, nel primo weekend di Agosto tanto caldo specie al Centro/Sud ma anche forti temporali al Nord

Previsioni Meteo – Anche nel corso del fine settimana prossimo, l’alta pressione continuerà a tenere banco sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, anche se inizierà a subire le prime limature da parte del flusso instabile nordatlantico. Weekend caratterizzato da una varietà di aspetti meteo, ma il principale, con buona probabilità, potrebbe continuare a essere il caldo che, sebbene in lievissima flessione, ma davvero poco percettibile, continuerà a portare temperature roventi su gran parte del paese. In più, inizierà a farsi sentire in maniera più estesa e più ricorrente anche una certa instabilità temporalesca, questa dovuta a lievi infiltrazioni di aria più umida in quota, magari più significative in prossimità dei settori alpini e prealpini, localmente delle alte pianure del Nord, più scarne lungo i settori appenninici centro meridionali, ma ugualmente in grado di attivare temporali anche qui, soprattutto nel corso della prima parte del weekend. Ma vediamo più nel dettaglio l’evoluzione sia per sabato 1 agosto che per domenica 2.

Previsioni Meteo per sabato 1 agosto 2020

Mattinata con tempo ampiamente soleggiato, salvo un po’ di nubi irregolari soprattutto sui settori alpini e prealpini e su quelli appenninici centro settentrionali, con qualche addensamento via via più intenso verso tarda mattinata e le ore centrali, ma senza grossi fenomeni associati o soltanto qualcuno localizzato. Sole prevalente altrove. Nelle ore pomeridiane, andrebbe sviluppandosi una nuvolosità più intensa sempre sui settori alpini e prealpini e lungo l’Appennino, con qualche rovescio o temporale occasionale sulle Alpi, soprattutto Pennine, Graie, Cozie, localmente sui rilievi di Nordest, ma temporali più diffusi ed estesi sulle aree interne appenniniche centro-meridionali. Fenomeni in particolare dal Sud Toscana, Umbria settore interni marchigiani, laziali, e poi giù verso Abruzzo, Molise, Campania, Lucania, occasionalmente fino alle Murge tarantine. Sul resto dei settori, tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo qualche occasionale addensamento con brevi scrosci di pioggia sul Gennargentu, in Sardegna, e sui rilievi estremi settentrionali calabresi. Le temperature sarebbero ancora roventi su tutta Italia, con massime ricorrenti fino a +37/+38°C, su molte pianure, anche del Nord, ma punte fino a +39°C sul medio e basso Tirreno, possibili +38/+39°C anche a Roma, Firenze, e valori estremi ancora verso i +40/+41°C in Sicilia, specie tra Sud Catanese e Sudest Ennese, e addirittura verso i +42°C su aree interne del Cagliaritano, in Sardegna.

Previsioni Meteo per domenica 2 agosto 2020

Inizierebbe a incidere in più un flusso instabile nordatlantico verso i settori alpini e prealpini, dove già dal mattino sarebbero presenti più nubi abbastanza diffuse, associate a primi rovesci e temporali. Via via, nel corso delle ore pomeridiane, le nubi e i temporali si farebbero più intensi un po’ su tutte le Alpi, localmente anche verso le alte pianure e quelle centrali piemontesi e temporali forti anche su tutto il Trentino Alto Adige, verso le Dolomiti settentrionali. Fenomeni più irregolari sulle Alpi e Prealpi Carniche, mentre qualche temporale inizierà a sconfinare anche verso la pianura Lombarda, fino a quella Emiliana e al Nord Appennino, aree interne toscane. Tempo stabile, ampiamente soleggiato e caldo altrove. In serata, temporali forti su alto Piemonte, sul Biellese, Nord Vercellese, Torinese; temporali violenti tra il Verbano, settore laghi, il Comasco, il Lecchese, l’alta Bergamasca , il Sondriese e tutta la Lombardia fino al Trentino Alto Adige. Più asciutto altrove al Nord e più asciutto e soleggiato sul resto del Centro, al Sud e sulle isole maggiori, salvo qualche addensamento occasionale sui rilievi. Le temperature sarebbero ancora “scottanti” su tutta Italia, con qualche lieve calo rispetto a sabato, ma sempre molto calde, con punte massime fino a +38/+39°C o anche +40°C sulle Isole maggiori, specie su settori interni del Cagliaritano, in Sardegna, e su quelli orientali siciliani, tra il Sud Catanese e il Sudest Ennese.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione del tempo per il prossimo fine settimana, apportando quotidiani aggiornamenti.