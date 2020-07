Previsioni Meteo, nel weekend continua il maltempo ma piogge e temporali saranno più circoscritti

Previsioni Meteo – Progressiva evoluzione verso sud-est del vortice depressionario, nel corso del prossimo fine settimana, con tempo in graduale miglioramento su tutte le regioni centrali adriatiche, mentre nuclei di vorticità in avvezione in seno a correnti nordoccidentali, legati sempre al medesimo minimo per domani ancora sul medio-basso Adriatico, riusciranno a produrre ancora una diffusa instabilità sulle estremo Sud. Qualche fenomeno locale e residuo anche su Centro Sud Lazio e sui rilievi appenninici tra Lazio e Abruzzo, localmente sulle aree interne sarde, soprattutto orientali, qualche rovescio ancora al Nord, ma via via sempre più localizzati sui settori centro-settentrionali. Nel corso di domenica, il vortice depressionario si sposterà sempre più verso le aree interne dell’Est Europa, con offensive instabili verso i nostri settori sempre più deboli, ma alcuni rovesci o temporali irregolari insisteranno ancora sull’estremo Sud, localmente sul Sud della Sardegna e su qualche rilievo del Nord. Vediamo più in dettaglio l’evoluzione per il prossimo fine settimana.

L’immagine di sintesi, riferita alle giornate del 18 e 19, evidenzia, circoscritti con colorazione a scala di verde, i settori più esposti a piogge che, al colpo d’occhio, appaiono subito meno estese rispetto al venerdì precedente, giornata con maggiore e più diffusa perturbabilità. I settori più coinvolti da nubi e precipitazioni, saranno senz’altro la Calabria e la Sicilia centro orientale dove, per sabato, insisteranno nubi e rovesci o temporali sparsi localmente anche forti, soprattutto sulla Sila, sull’Aspromonte, su aree interne calabresi in genere e tra le province di Messina e Catania, in Sicilia. Piogge e rovesci, ma qui più irregolari, anche sulla Lucania e sulla Puglia meridionale, tempo migliore sul resto del Sud, salvo qualche fenomeno sui rilievi del Matese, nel Nord della Campania. Relativamente al Centro Nord, sono evidenziate anche qui aree con possibili rovesci e temporali, più probabili sul Centro Sud Lazio, sui rilievi interni abruzzesi centro-meridionali, sul Molise centro-occidentale. Altri rovesci e locali temporali su Ovest Piemonte, sulla Liguria, e su Alpi e Prealpi centro-orientali.

Tempo migliore e in prevalenza asciutto altrove. Per domenica, più bella giornata soleggiata in via generale al Centro Nord e anche sul medio-basso Adriatico tutto, fino alla Puglia, salvo qualche episodio temporalesco pomeridiano sulle Alpi di Nord Est, su quelle occidentali piemontesi è sull’estremo Nord Appennino toscano; insisteranno rovesci e temporali sparsi sulla Calabria soprattutto dalla Sila, verso i settori interni appenninici, fino all’Aspromonte e ancora rovesci e temporali diffusi sulla Sicilia Orientale, tra Ennese, Est Agrigentino, Messinese, Catanese e soprattutto tra Ragusano e Siracusano. Qualche temporale anche sulla Sardegna meridionale e, occasionalmente, sul Sud Salernitano e Sud Ovest Lucania, area Pollino, fino al Nord Cosentino. Altrove tempo in gran parte asciutto e soleggiato anche sulle aree meridionali.

Le temperature sono attese sotto le medie e decisamente più fresche sulle regioni adriatiche, localmente su quelle relative appenniniche, più o meno stazionarie altrove, intorno alle medie del periodo o leggermente sotto con massime che potrebbero raggiungere anche i 32°C, in particolare sulle Isole maggiori e su qualche settore tirrenico. Da evidenziare, infine, una ventilazione settentrionale sostenuta sul medio-basso Adriatico, sul Nord Appennino e sui Canali e mari delle isole maggiori.