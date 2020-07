Previsioni Meteo: nuovo aggiornamento in vista del weekend, ma tra Sabato e Domenica avremo anche ampie schiarite

Previsioni Meteo – Ancora una residua instabilità nella prima parte del weekend, ma via via l’anticiclone tornerà a guadagnare posizioni verso il Mediterraneo centrale e l’Italia, apportando condizioni di ampio soleggiamento su gran parte del paese. più disturbi sono attesi probabilmente per sabato, quando il cavo depressionario Nord Atlantico, responsabile del raid temporalesco del giorno precedente su gran parte del Nord Italia, si porterà verso le regioni dell’ ex Jugoslavia, ma inciderà ancora con moderata e vorticità su parte del Nord, soprattutto sul Nordovest Appennino, sulle Prealpi centro-orientali e anche sull’Appennino centro-meridionale. Entro domenica, però, l’anticiclone avrà conquistato gran parte del paese salvo localmente i settori Alpini, ove potranno avere luogo ancora locali temporali. ma vediamo più nel dettaglio l’evoluzione per l’intero fine settimana sulla base degli ultimissimi dati.

Previsioni meteo per sabato 25 luglio 2020

Mattinata con nubi irregolari e rovesci ancora fra la Lombardia centro-meridionale, il Bresciano, localmente i settori occidentali e settentrionali del Veneto e il Friuli Venezia Giulia, ma fenomeni decisamente più il irregolari e più deboli rispetto alle ore precedenti. Nubi e addensamenti possibili anche sul Medio Adriatico, tra l’Abruzzo e il Nord Puglia, ma fenomeni qui più occasionali. Nelle ore pomeridiane, ancora locali rovesci Sul Nordovest Appennino, tra i rilievi interni del Levante Ligure e l’alta Toscana, localmente anche sui rilievi Emiliani occidentali, e qualche rovescio o temporale tra il Bresciano, il Veneto settentrionale e il Friuli. Temporali pomeridiani più consistenti, sui rilievi interni abruzzesi, soprattutto sul Molise, localmente anche sul Frusinate orientale e fino ai rilievi settentrionali della Campania e su quelli del Foggiano. Qualche temporale possibile anche tra il Materano e il Tarantino.Sul resto del paese il tempo si presenterà mediamente asciutto e anche ampiamente soleggiato Salvo un po’ di nubi irregolari quando hai qualche addensamento in più sulle rimanenti aree del Nord. Le temperature sono attese in generale calo, più o meno intorno alle medie stagionali.

Previsioni meteo per domenica 26 luglio 2020

Il cavo depressionario si porterà ancora più a Est e sull’Italia cesserà l’influenza instabile, con tempo in gran parte soleggiato. In particolare, sole splendente è atteso sulle regioni centro meridionali e anche su gran parte delle pianure del Nord, salvo qualche addensamento cumuliforme, soprattutto nelle ore più calde della giornata, in Appennino, ma mediamente innocuo. Da evidenziare, soltanto, infiltrazioni di aria umida e leggermente instabile sui settori alpini un po’ tutti, da Ovest verso Est, qui con maggior rischio, nelle ore più calde della giornata, di sviluppo di nubi cumuliformi associate a locali rovesci o temporali. Le temperature sono attese in lieve aumento sul Centro Sud peninsulare, più o meno stazionarie altrove.