Previsioni Meteo, quando finirà quest’ondata di caldo? Forte maltempo e temperature in picchiata a inizio Agosto

Previsioni Meteo – Il break della fase anticiclonica, durerebbe soltanto 3/4 giorni, a iniziare dal prossimo fine settimana e al massimo fino a martedì 4. L’impatto del fronte atlantico porterebbe quasi certamente pioggia forti sulle regioni settentrionali, molto incerta, invece l’influenza verso le aree centro-meridionali dove l’instabilità potrebbe arrivare fiacca o non arrivare proprio su diverse aree. Di conseguenza, sulle regioni soprattutto meridionali, ma in gran parte anche su quelle costiere centrali ci si accorgerebbe poco o nulla del Raid temporalesco in azione al Nord per cui su questi settori centro-meridionali l’estate abbastanza calda e anche asciutta potrebbe continuare indisturbata. Tuttavia, nella prima parte della prossima settimana, malgrado un repentino recupero dell’alta pressione dopo l’attacco del cavo instabile nord-atlantico, le temperature dovrebbero scendere progressivamente da Nord a Sud, magari al Nord già a inizio settimana, in presenza di temporali, al Sud verso mercoledì-giovedì. Quindi, sono attesi valori termici meno caldi o,se vogliamo, più miti, fino a giovedì 6 agosto.

Sotto l’aspetto delle piogge, invece, a parte un lunedì brutto al Nord con temporali anche violenti e ultimi temporali al Nordest verso il mattino di martedì, a seguire il tempo andrebbe progressivamente migliorando su tutti i settori, salvo, ancora per martedì, un po’ di nubi e qualche rovescio o temporale sul Medio Adriatico e residui sui rilievi di Nordest. Bel tempo, sole e via più caldo nella seconda parte della settimana, soprattutto sulle aree centro-meridionale e sulle pianure del Nord. Soltanto verso il weekend 8-9 agosto, ma di più verso domenica 9, potrebbe concretizzarsi l’infiltrazione di un nucleo instabile in quota nel campo anticiclonico, magari anche con possibile isolamento dello stesso nucleo sul territorio italiano e ipotesi per nuova fase temporalesca su molte regioni. Il tipo barico prospettato è quello rappresentato nell’immagine interna. Si tratta, tuttavia, di una tendenza ancora molto approssimativa, sostanzialmente ultima ipotesi modellistica che, quindi, andrebbe vagliata nel corso delle prossime ore e nei prossimi giorni.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione del tempo nel medio-lungo periodo, apportando quotidiani aggiornamenti.