Previsioni Meteo, quando finirà l’ondata di caldo? Brutte notizie per il Sud

Previsioni Meteo – E’ iniziata la fase clou dell’ondata di caldo che sta colpendo l’Italia in questi giorni: nel pomeriggio di Giovedì 30 Luglio la temperatura ha raggiunto +40°C a Cosenza, +39°C a Roma, +38°C a Firenze, Perugia, Mantova, Frosinone, Latina, Foggia e Iglesias, +37°C a Padova, Taranto, Viterbo, Prato, Siena, Arezzo, Reggio Calabria, Oristano e Caltanissetta, +36°C a Bologna, Udine, Lecce, Crotone, Matera, Olbia, Pordenone e Forlì, +35°C a Milano, Torino, Catania, Trento, Bolzano, Parma, L’Aquila, Modena, Reggio Emilia, Ravenna, Asti, Alessandria, Ferrara e Treviso. Le temperature aumenteranno ulteriormente nella giornata di Venerdì 31 Luglio in tutto il Paese, con picchi di +43°C in Sardegna e +40°C su tutto il Centro/Sud:

Farà ancora molto caldo anche Sabato 1 Agosto, con temperature fino a +44°C in Sardegna, +43°C in Sicilia ma elevatissime, fino a +39°C, persino in Piemonte e Valle d’Aosta:

Il primo giorno in cui la cappa del caldo africano allenterà la presa, ma soltanto all’estremo Nord, sarà Domenica 2 Agosto quando avremo il primo veloce passaggio temporalesco più serio e diffuso sulla pianura Padana, rispetto ai temporali che in queste sere stanno colpendo le Alpi, anche in modo intenso nel Trentino Alto Adige. Domenica farà comunque ancora molto caldo al Centro/Sud con picchi di +40°C, ma inizierà ad affluire aria più fresca da Nord/Ovest, mentre nel Regno Unito sarà pieno autunno con piogge, venti e temperature novembrine.

Le brutte notizie per il Sud Italia arrivano nella prospettiva della prossima settimana: il caldo continuerà, almeno Lunedì 3 e Martedì 4 Agosto con temperature stabilmente elevate fino a ridosso dei +40°C, mentre gradualmente al Nord, e poi anche al Centro/Nord, arriverà aria più fredda che scatenerà tempeste di grandine e temporali.

Eloquente la mappa per Martedì 4, quando al Nord avremo ormai 10°C in meno in libera atmosfera rispetto ad appena 48 ore prima:

Soltanto Mercoledì 5 Agosto il caldo mollerà la presa anche al Sud. Che quindi dovrà soffrire ancora 5 giorni abbondanti di temperature così roventi.