Previsioni Meteo, confermata l’ondata di caldo nord africana per fine mese: clima rovente in tutt’Italia

Previsioni Meteo – L’alta pressione e il bel tempo diverranno dominanti a iniziare da domani e poi sempre più nel corso della prossima settimana. Le temperature torneranno a lievitare in maniera progressiva già con +30/+33°C diffusi da domani su diverse pianure dei settori peninsulari, fino a +36/+37°C sulle aree interne delle isole maggiori. Saranno, questi valori, più o meno in norma ma, attenzione, perché via via nel corso della settimana l’anticiclone, che nel frattempo assumerà una componente prevalente di matrice nordafricana, si espanderà in maniera decisa verso il Mediterraneo centrale e anche verso gran parte dell’Europa centro meridionale, traghettando con sé una rovente lingua di aria calda proveniente dal territorio marocchino-algerino e diretta proprio verso l’Italia. Rispetto ai valori di domani, domenica, con già caldo quasi nella norma, sul finire del mese sono attese temperatura almeno di 5/6°C superiori. Continuano conferme, infatti, da parte dei maggiori centri di calcolo, circa l’arrivo di isoterme, alla quota convenzionale di 1.500 metri, tra +24 /+25°C o addirittura +26°C, in particolare tra mercoledì 29 e venerdì 31 luglio, ma probabilmente ancora fino a sabato primo agosto. Queste isoterme, per di più, invaderanno l’Italia dopo già alcune giornate di sole splendente e con bassi strati piuttosto surriscaldati. Stando ai dati attuali, i valori massimi al suolo potranno raggiungere diffusamente i +37/+38°C su molte aree ma fino a punta di +41/+42°C. Vediamo dove più nello specifico.

Abbiamo evidenziato, nella mappa termica allegata, ipotetici valori massimi attesi nello specifico tra giovedì 30 e venerdì 31, ossia nelle due giornate viste attualmente come le più torride. Si noterà come su tutta l’Italia si registreranno, sulle aree pianeggianti, valori prevalenti tra +34/+35°C, ma valori diffusi sui +36/+37°C e abbastanza frequenti persino sui +38/+39°C, non solo sulle regioni meridionali, ma fino a gran parte delle pianure centrali, specie interne. Possibili +38/+39°C anche su Roma o hinterland. Ma il dato più rilevante, sempre secondo le proiezioni attuali, saranno i valori esasperati previsti su alcune aree meridionali. Al Sud, naturalmente, valori sui +36/+37°C fino a +38/+39°C saranno abbastanza diffusi sui settori interni, ma potranno registrarsi punte di +40/+41°C o persino +42°C, in particolare sul Tavoliere delle Puglie, nel Foggiano, sul Materano, sulle aree interne siciliane centro-meridionali e su quelle meridionali della Sardegna, aree delimitate in fucsia. Insomma, un finale di luglio con una ondata di caldo possente che potrebbe smorzarsi soltanto nel corso del fine settimana.

La nostra redazione continuerà a monitorare questa manovra rovente subtropicale, apportando quotidiani aggiornamenti.