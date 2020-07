Previsioni Meteo, FOCUS sull’ondata di caldo dei prossimi giorni: temperature roventi su gran parte d’Italia

Previsioni Meteo – Continua inesorabile l’avanzata dell’ onda calda marocchina-algerina verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. Le isoterme super calde sono oramai alle porte del territorio italiano, Avanzando repentinamente dall’algeria verso il Mediterraneo Occidentale e poi soprattutto la Sardegna e all’indirizzo delle regioni centro-meridionali. questo oggi è stata già una giornata infuocata sulle regioni Mediterraneo Occidentale, con over 40 gradi in Spagna, ma si sono già sfiorati i 38°C anche sulla nostra Sardegna. Questo è solo l’antipasto perché via via nel corso della settimana, tutto il caldo che si sta accumulando sull’Algeria, Spagna centro meridionale e sulla Tunisia, avanzerà inesorabile verso Nord e verso Est in seno a un promontorio anticiclonico ancora più esteso fino all’Europa centrale. La tempistica dell’onda più calda non cambia: Isoterme roventi di +24/+25/+26°C, ma persino +27 ° localmente, alla quota convenzionale di 1500 m, faranno ingresso soprattutto tra giovedì e sabato apportando i valori torridi più esasperati.

Ancora una volta, abbiamo espresso su una mappa le aree maggiormente colpite dall’ondata di calore.

Tutto il Centro Sud risentirà del forte aumento termico, con valori diffusi e frequenti per le 2/3 giornate di riferimento sui +35/+36/+37°C su molte pianure (nelle aree colorate in arancio), ma punte massime che raggiungeranno i + 38°C sulle pianure toscane, fino a quelle della Romagna meridionale e marchigiane, +38/+39°C sul Lazio, sul Sud Toscana, +38°C sul medio Adriatico e +39°C anche al Sud. Ma parliamo di temperature estreme abbastanza ricorrenti. Invece, ancora secondo gli ultimissimi dati, sono confermate punte roventi di +40°C o oltre in particolare sui settori interni della Puglia, sull’Est della Lucania, Materano, localmente sui settori interni del Cosentino settentrionale e su quelli meridionali del Crotonese e sulle aree interne delle isole maggiori, soprattutto sul Sud della Sardegna e sul Centro Est della Sicilia. Picchi di 41°C potranno essere toccati sul Foggiano, e sui settori interni Orientali della Sicilia, soprattutto tra il Centro Sud Ennese e il Sud Catanese, mentre non sono esclusi i +42°C sulla Sardegna meridionale, tra medio Campidano orientale e Ovest Cagliaritano.

Farà molto caldo anche sulle pianure del Nord ma, rispetto ai valori infuocati dei settori centro-meridionali, ci sarà qualche grado in meno, con massime mediamente comprese tra +30 e +35°C, salvo punte di +36/+37°C, come già rilevato, sull’Emilia Romagna.

Ulteriori dettagli sull’onda calda , nei nostri quotidiani aggiornamenti.