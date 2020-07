Previsioni Meteo, “ondatina” di caldo dal Nord Africa in settimana: temperature in aumento, picchi di +37/+38°C

Previsioni Meteo – Gran parte d’Europa ha appena alle spalle una settimana caratterizzata da un clima decisamente fresco per il periodo, con anomalia negativa diffusa un po’ ovunque tra i 2 e i 4°C, ma su diverse aree con temperature fino al 5/6/7°C sotto la norma, come anche sulle nostre regioni centrali adriatiche. Una frase fresca che ha in qualche modo inciso su tutto l’andamento termico delle prime due decadi di luglio, con bilancio mensile complessivo, fino a ora, sostanzialmente in media o un po’ sotto media, in particolare su Est Piemonte, su alta Lombardia, anche su alcune pianure centro-orientali del Nord, sui settori appenninici, sul basso Adriatico, al Sud e sulla Sicilia. La settimana entrante, però, potrebbe comportare un certo riscatto dell’estate, seppure anche in questo caso senza particolare continuità.

Da domani, infatti, e ancora più, poi, nel corso della settimana, soprattutto tra mercoledì e venerdì, è atteso un promontorio anticiclonico nordafricano in salita verso il Mediterraneo centrale con colonnina di mercurio in apprezzabile aumento un posto tutto il paese, via via soprattutto sulle are centro meridionali. Ci riferiamo, in questa sede, a un riscatto estivo nel corso della settimana, essenzialmente in termini di temperatura, poiché circa la stabilità, seppure contemplata in maniera abbastanza diffusa sul territorio, essa potrebbe essere più compromessa, soprattutto al Nord, da metà settimana in avanti.

Ancora per oggi i valori si manterranno lievemente sotto media un po’ ovunque, con massime in pianura mediamente tra +28 e +32°C, qualche prima punta, però, verso i +33/+34°C localmente sulla pianura emiliano-romagnola. Da domani, invece, dovrebbero iniziare a fare ingresso isoterme, alla quota convenzionale di 850 hpa, senz’altro più calde, con progressivo incremento dei valori anche al suolo, a iniziare ovviamente dalle aree interne, e massime diffusamente tra +30 e +34°C in pianura, ma punte fino a +35°C sull’Emilia Romagna e localmente tra Umbria e Viterbese, nel Lazio settentrionale. La fase più calda di tutta la settimana dovrebbe avere inizio da mercoledì 22 e persistere fino a venerdì 24 in maniera generalizzata sul paese. Le punte massime già nel corso di mercoledì potrebbero raggiungere i +32/+35°C diffusi su molte pianure e frequenti punte di +36°C tra Lazio e Umbria, anche tra Sud Lucania e aree interne pugliesi, fino a +37°C in Sardegna. Giovedì 23 e venerdì 24 le giornate più calde, in particolare al Centro Sud, con +32/+35 +°C sempre diffusi ovunque, specie sulle pianure interne, ma punte frequenti di +36/+37°C, fino a +38°C in Puglia e Lucania, anche valori estremi di +39°C sulla Sardegna meridionale. Naturalmente parliamo sempre dei settori più interni pianeggianti; lungo le coste i valori, per quanto in aumento, saranno meno esasperati, mediamente compresi tra +28 e +34°C.

Da venerdì 24 più mite al nord per arrivo di nubi e temporali diffusi poi, entro sabato 25, meno caldo un po’ ovunque, eccetto forse solo l’estremo Sud e la Sicilia, per infiltrazioni di aria un po’ più mite e più umida anche verso le regioni centro meridionali.