Previsioni Meteo per il weekend: oggi residua instabilità al Centro/Sud, avanza l’Anticiclone da Ovest

Previsioni Meteo – Il cavo instabile nord-atlantico che nel corso della giornata di ieri ha portato tanto maltempo sulle nostre regioni settentrionali e anche su diverse aree del Centro con nubifragi, allagamenti, forti grandinate e anche trombe d’aria, è evoluto, oramai, verso le regioni dell’ex-Jugoslavia e, nel corso del weekend, si allontanerà ancora più a Est. Tuttavia, ancora per la giornata odierna, esso riuscirà a influenzare alcuni settori centro meridionali, soprattutto interni appenninici, arrecando locali temporali. Sul resto del paese, il tempo migliorerà decisamente con ampio soleggiamento, salvo addensamenti e qualche rovescio o temporale anche sulle Alpi di Nord Est. Per la giornata festiva di domani, domenica 26 luglio, il bel tempo dovrebbe prevalere un po’ su tutto il paese, ma sui settori alpini più settentrionali, potrebbero aversi infiltrazioni più umide occidentali, ancora con locali temporali. Ma vediamo più nel dettaglio l’evoluzione per il weekend sui vari settori Nord, Centro e Sud.

Previsioni meteo per il weekend al Nord

Sulle regioni settentrionali, il fine settimana trascorrerà all’insegna di un tempo stabile e anche ampiamente soleggiato, soprattutto sulle aree pianeggianti. Relativamente alla giornata odierna, vanno computati soltanto degli addensamenti pomeridiani sulle Alpi estreme orientali, quindi sulle Dolomiti, Alpi e Prealpi Carniche, con qualche rovescio o temporale su questi settori. Sul resto delle aree alpine, un po’ di nubi irregolari, qualche addensamento, ma fenomeni scarsi o qualcuno soltanto su alto Piemonte. Per domani, domenica, consuete più nubi irregolari su Alpi e Prealpi, con qualche rovescio localizzato, più importante e più diffuso nelle ore pomeridiane sulle aree centro-settentrionali del Trentino Alto Adige, sulle Dolomiti e sulle Alpi e Prealpi Carniche. Fenomeni deboli e occasionali sul resto delle Alpi. Bel tempo soleggiato e stabile sulle aree pianeggianti. Le temperature massime sono attese mediamente tra +25 e +30°C, con qualche punta, soprattutto nella giornata di domenica, verso i +32°C sulle pianure emiliano-romagnole; minime mediamente comprese tra +15 e +18°C.

Previsioni meteo per il weekend al Centro

Anche al Centro, le condizioni meteorologiche miglioreranno decisamente, soprattutto via via nel corso del fine settimana. Relativamente alla giornata odierna, tuttavia, una certa influenza, ancora, della circolazione più instabile settentrionale, determinerà una maggiore nuvolosità, soprattutto lungo i versanti adriatici e, ancor più, su quelli relativi appenninici, qui con occasioni per più addensamenti e qualche rovescio o temporale nel corso del pomeriggio. Le aree più interessate da possibili fenomeni, saranno quelle interne abruzzesi, occasionalmente quelle sudorientali del Lazio e, con maggiore probabilità, i settori interni molisani. Qualche addensamento anche verso il Nord Appennino, sul resto dei settori, tempo in prevalenza asciutto e ampiamente soleggiato. Per domani, sole prevalente ovunque, salvo qualche nube irregolare in Appennino. Le temperature massime sono previste mediamente comprese tra +26 e +32°C, in lieve calo, soprattutto sui versanti adriatici, ma qualche punta possibile fino a 33°, specie sul Lazio, in particolare poi nel corso di domenica; valori minimi mediamente tra 15 e 22°C. Venti settentrionali, per oggi, più sostenuti sulle coste e sui bacini adriatici, moderati con rinforzi su quelli tirrenici e localmente in Appennino. Per domani, venti ancora moderati, ma occidentali sulla Toscana e localmente sulle aree appenniniche, da Sud Est sul medio-alto Adriatico.

Previsioni meteo per il weekend al Sud e sulle isole maggiori

Nel corso della giornata odierna, correnti settentrionali un po’ più fresche e moderatamente instabili interesseranno i versanti adriatici arrecando via via, soprattutto nelle ore pomeridiane, più addensamenti nuvolosi e locali rovesci o temporali sulle aree interne appenniniche, segnatamente tra Campania, Lucania, settori interni pugliesi, occasionalmente fino al Materano e al Tarantino. Sul resto delle aree, saranno presenti magari un po’ di nubi irregolari o, al più, qualche altro addensamento sui rilievi della Calabria e della Sicilia Orientale, ma fenomeni per lo più assenti e con più ampio soleggiamento. Per domani, il tempo si ristabilirà completamente con ampio soleggiamento ovunque. Le temperature, specie massime, sono previste anche qui in calo sui settori peninsulari, con valori mediamente compresi in via generale tra 26 e 33°C, qualche punta fino a 35°C o occasionalmente oltre, domani, essenzialmente in Sicilia.

Venti moderati con rinforzi settentrionali, per oggi, soprattutto sul basso Adriatico, su Ovest Sicilia e sui Canali delle isole maggiori, forti sul mare di Sicilia; venti deboli o moderati, sempre in prevalenza settentrionali, altrove; per domani, venti moderati con rinforzi ancora settentrionali sul basso Adriatico, basso Tirreno, sul Mare di Sardegna, sulle coste occidentali sarde e su Ovest Sicilia, anche forti sulle coste pugliesi centro-meridionali, sul Canale d’Otranto e sullo Ionio orientale; venti deboli o moderati sempre settentrionali altrove.