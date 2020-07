Previsioni Meteo, RAID temporalesco dal Centro Europa tra venerdì 10 e sabato 11 Luglio: i primi dettagli sul nuovo peggioramento

Previsioni Meteo – Conferme anche dagli ultimissimi dati circa un peggioramento del tempo su alcune aree settentrionali tra venerdì 10 e sabato 11, anche con qualche strascico fino al mattino di domenica 12. L’alta pressione, che per i prossimi 2-3 giorni riuscirebbe a proteggere dagli impulsi freschi oceanici o Nord europei gran parte d’Italia, dovrebbe cedere in maniera più determinata, a iniziare da venerdì 3, sotto l’incalzare di un flusso umido e instabile nordeuropeo, a cui si assocerebbe un fronte atlantico. Tutto il Centro Nord Europa sarebbe interessato da una vasta area depressionaria, con perno sul Mar Baltico, e dall’azione di fronti perturbati nordatlantici. La coda di uno di questi fronti interesserebbe anche i nostri settori più settentrionali, specie alpini e prealpini, ma anche l’Ovest Piemonte in prima battuta, poi le medie pianure, il Veneto e l’Emilia Romagna in un secondo momento. Infiltrazioni di aria più umida nordatlantica potrebbero riuscire e penetrare fino verso le regioni montuose centrali, arrecando qualche temporale tra le aree interne laziali e abruzzesi, localmente anche marchigiane e della Toscana nord-orientale, ma qui fenomeni più irregolari.

Temporali più intensi, a tratti forti, soprattutto nel corso di sabato, imperverserebbero, come sintetizzato nell’immagine fenomeni allegata, soprattutto su Ovest Piemonte, specie tra venerdì e notte su sabato, poi in particolare sui settori alpini e prealpini un po’ tutti e al Nordest. Su queste aree, rovesci e temporali inizierebbero a divenire più diffusi da venerdì 10, per poi intensificarsi nel corso di sabato, fino ad estendersi in forma localmente forte anche al Veneto e all’Emilia Romagna nel pomeriggio e poi sera di sabato. Tra la sera di venerdì e la notte su sabato, rovesci e temporali forti su alta Lombardia, localmente su Nordest Piemonte e sul Trentino AA, sparsi sul resto di Alpi e Prealpi centro orientali, migliorerebbe su Ovest Piemonte. Per sabato 11, forte maltempo sull’alto Friuli, alto Veneto, area Dolomiti, Trentino, localmente verso alta Lombardia, poi maltempo con rischio nubifragi e grandinate su gran parte del Veneto e, infine, in serata, sull’Emilia Romagna centro orientale. Rischio nubifragi tra basso Veneto e Romagna, anche su Sudest Lombardia. Pre-allerta su queste aree per possibile rischio di locali dissesti. Ancora strascichi di instabilità su Ovest Piemonte e sulle Alpi centro orientali anche per domenica, ma il grosso del maltempo sarebbe alle spalle, quindi con progressivo generale miglioramento per il giorno festivo al Nord. Sul resto del paese, sole e bel tempo prevalenti.

Maggiori dettagli sul peggioramento temporalesco al Nord verso il weekend, nei nostri quotidiani aggiornamenti.