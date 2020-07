Previsioni Meteo Toscana: da domani cielo sereno e temperature in aumento

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana i prossimi giorni.

Oggi nuvoloso in mattinata lungo la dorsale appenninica, in particolare sui versanti emiliano-romagnoli, con possibilità di locali piogge o rovesci. Sereno o poco nuvoloso altrove, salvo temporanei addensamenti su parte della provincia di Firenze, Arezzo, Siena e l’interno del Grossetano. Schiarite anche ampie dal pomeriggio.

Venti: in rinforzo da nord est, fino a forti in mattinata, in particolare in Appennino, allo sbocco delle valli, costa e Arcipelago.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi o localmente molto mossi a largo.

Temperature: massime in sensibile calo nelle zone interne, in lieve aumento sulla costa.

Domani in prevalenza sereno.

Venti: deboli da nord-est con locali rinforzi.

Mari: poco mossi o mossi a largo.

Temperature: minime in sensibile calo, massime in aumento su valori ancora gradevoli.

Giovedì 9 in prevalenza sereno.

Venti: deboli settentrionali con rinforzi di Maestrale nel pomeriggio su costa e Arcipelago.

Mari: poco mossi.

Temperature: in ulteriore aumento, in particolare nei valori massimi.

Venerdì 10 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: massime in ulteriore aumento, punte di 34-35 gradi in pianura.