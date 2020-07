Previsioni Meteo Toscana: domani locali addensamenti sulle zone interne

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana i prossimi giorni.

Domani nottetempo nuvoloso in Appennino con locali precipitazioni, ampie schiarite in seguito con locali addensamenti sulle zone interne durante le ore più calde.

Venti: moderati da NE con rinforzi sui rilievi.

Mari: poco mossi o localmente mossi al largo.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento. Massime in deciso calo nell’interno, stazionarie, in aumento lungo la costa.

Lunedì 13 velato al mattino sulle zone meridionali, dal pomeriggio sereno con qualche velatura sulle zone settentrionali.

Venti: moderati da nord-est nell’interno, di Maestrale lungo la costa.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie sulla costa, in lieve aumento nell’interno.

Martedì 14 in prevalenza velato sulle zone centro settentrionali, sereno altrove.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: in prevalenza poco mossi.

Temperature: in lieve aumento.

Mercoledì 15 poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani sull’Appennino settentrionale, dove nel pomeriggio non sono esclusi locali rovesci.

Venti: deboli occidentali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento sulle zone interne.