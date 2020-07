Previsioni Meteo Toscana: domani possibili brevi rovesci sui rilievi di nord-ovest

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana i prossimi giorni.

Oggi inizialmente poco nuvoloso ma con rapido aumento della nuvolosità a partire dalle zone settentrionali fino a cielo prevalentemente nuvoloso fra metà mattinata e pomeriggio, quando saranno possibili precipitazioni sparse e intermittenti, prevalentemente temporalesche. Miglioramento in serata.

Venti: deboli o moderati da nord est, da nord-ovest sul litorale.

Mari: poco mossi o localmente mossi sul settore centro-settentrionale.

Temperature: stazionarie o in lieve calo.

Domani sereno o poco nuvoloso; non si escludono isolati e brevi rovesci sui rilievi di nord-ovest nel corso del pomeriggio

Venti: sostenuti di Grecale.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: stazionarie o in lieve in aumento le massime ma su valori ancora gradevoli.

Domenica 19 sereno con modesto sviluppo di nuvolosità cumuliforme pomeridiana sui rilievi settentrionali.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime in aumento, minime in ulteriore calo sulle zone interne.

Lunedì 20 sereno.

Venti: deboli di brezza.

Mari: poco mossi.

Temperature: in aumento.