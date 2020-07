Previsioni Meteo Toscana: domani punte di +32-33°C nelle pianure dell’interno

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso salvo modesto sviluppo di nuvolosità termoconvettiva ad evoluzione diurna sulle zone interne e sui rilievi.

Venti: deboli di brezza.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in locale aumento, massime stazionarie o in lieve aumento con punte di 32-33 gradi nelle pianure dell’interno.

Martedì 21 sereno o poco nuvoloso salvo nubi basse al mattino sul medio e basso valdarno.

Venti: deboli occidentali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento.

Mercoledì 22 sereno o poo nuvoloso salvo nubi basse in mattinata su medio-basso valdarno. Dal pomeriggio possibili addensamenti in Appennino dove non si escludono brevi precipitazioni.

Venti: deboli occidentali.

Mari: poco mossi.

Temperature: quasi stazionarie con punte massime fino a 33-34 gradi.

Giovedì 23 poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con addensamenti sui rilievi appenninici e sulle zone interne dove saranno possibili rovesci sparsi nelle ore centrali della giornata.

Venti: deboli occidentali.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie o in lieve calo nei valori massimi.