Previsioni Meteo Toscana: possibili brevi piogge e locali rovesci nei prossimi giorni

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana i prossimi giorni.

Oggi sereno o poco nuvoloso per velature in transito; nelle ore centrali della giornata locale formazione di addensamenti cumuliformi sui rilievi interni, in particolare su quelli settentrionali, ove non si escludono brevi e isolati rovesci in prossimità dei crinali.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: in prevalenza poco mossi.

Temperature: massime in lieve aumento.

Domani poco nuvoloso o velato nella prima parte della giornata; nelle ore centrali della giornata nuvoloso sulle zone interne per addensamenti associati a rovesci sparsi e a brevi temporali. Nuovo rasserenamento in serata inoltrata.

Venti: deboli occidentali.

Mari: poco mossi.

Temperature: massime in calo in Maremma, stazionarie altrove.

Giovedì 16 sereno o poco nuvoloso in mattinata, salvo addensamenti di tipo basso nelle zone interne nelle prime ore del mattino. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi nell’interno con possibilità di brevi rovesci temporaleschi in particolare sui rilievi.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: poco mossi in aumento a mossi.

Temperature: stazionarie o in leggero aumento le massime.

Venerdì 17 inizialmente parzialmente nuvoloso con locali addensamenti e possibili brevi piogge e locali rovesci. Migliora dalla sera fino a cielo sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli o moderati da nord est.

Mari: poco mossi o localmente mossi in attenuazione.

Temperature: quasi stazionarie.