Previsioni Meteo Toscana: temperature massime in aumento

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana i prossimi giorni.

Oggi in prevalenza sereno, salvo modeste velature in transito in mattinata.

Venti: deboli da nord-est nell’interno con locali rinforzi, in rotazione a Maestrale dal pomeriggio.

Mari: poco mossi o localmente mossi a largo.

Temperature: minime in sensibile calo, massime in aumento su valori non molto distanti dalla media stagionale e contenuti tassi di umidità.

Domani sereno o poco nuvoloso per qualche addensamento pomeridiano nell’interno e modeste velature in transito.

Venti: deboli settentrionali con rinforzi di Maestrale nel pomeriggio su costa e Arcipelago.

Mari: poco mossi.

Temperature: in ulteriore lieve aumento, in particolare le minime (valori minime pressoché in linea con le medie stagionali, 2-3 gradi superiori alla media le massime nell’interno).

Venerdì 10 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: minime pressoché invariate, massime stazionarie o in ulteriore aumento, con punte di 34-35 gradi in pianura.

Sabato 11 sereno o poco nuvoloso con aumento di nuvolosità cumuliforme durante il pomeriggio sulle zone interne, in particolare quelle appenniniche dove non sono esclusi brevi e locali rovesci.

Venti: deboli occidentali.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: in lieve aumento le minime, stazionarie le massime.