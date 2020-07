Previsioni Meteo Toscana: calo delle temperature, temporali e instabilità oggi e domani

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Oggi giornata instabile e variabile; sulle zone nord occidentali e in Appennino cielo prevalentemente nuvoloso con precipitazioni anche a carattere temporalesco; sulle zone centro meridionali cielo poco nuvoloso con possibile sviluppo nel pomeriggio e in serata di locali addensamenti sulle zone interne associati a brevi e isolati rovesci temporaleschi.

Venti deboli-moderati occidentali.

Mari generalmente mossi.

Temperature: stazionarie o in locale lieve calo le massime sulle zone più interne

Domani inizialmente nuvoloso o molto nuvoloso in Appennino e sulle zone interne centro meridionale con precipitazioni sparse, più insistenti in corrispondenza dei crinali appenninici, poco nuvoloso altrove; tendenza al miglioramento dal pomeriggio con ampie schiarite e precipitazioni in cessazione.

Venti deboli o moderati settentrionali.

Mari mossi.

Temperature: in lieve calo.

Domenica 5 sereno o poco nuvoloso.

Venti sostenuti settentrionali.

Mari mossi.

Temperature: in aumento le massime, con punte oltre 30 gradi.

Lunedì 6 sereno.

Venti deboli settentrionali.

Mari poco mossi.

Temperature: in ulteriore aumento con massime anche fino a 34-35 gradi.