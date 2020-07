Previsioni Meteo, ultimo giorno di Luglio rovente in tutt’Italia: nel pomeriggio i primi +42°C dell’anno

Previsioni Meteo – Luglio si congeda con “botto termico”: quella odierna si appresta a essere una delle giornate più calde o la più calda insieme magari a quella di domani. Per quanto riguarda i settori peninsulari, forse oggi si avranno le isoterme più infuocate, probabilmente da domani potrebbero esserci 1/2°C gradi in meno, sempre comunque con valori molto elevati. Sulle Isole maggiori, invece, oltre al clima rovente di oggi, quella di domani potrebbe essere la giornata più ardente, con prospettive ancora di un grado in più. Scendendo più nel dettaglio, relativamente alla giornata odierna, ancora una volta la massima esasperazione calda, complici anche i fattori contingenti locali-ambientali, si dovrebbe registrare in Sardegna e ancora una volta nel Medio Campidano orientale dove, nelle ore più calde di oggi, nel primo pomeriggio, potrebbe toccarsi la punta estrema di +42°C. Naturalmente caldo torrido su molte altre aree del paese, con valori diffusi tra +37 e+39°C un po’ su tutte le aree pianeggianti interne del Centro Sud, ma anche punte verso i +40°C o oltre, come sulla Calabria, specie sui settori interni tra il Crotonese meridionale, del Nord Catanzarese e del Cosentino, sul Foggiano, Materano e occasionalmente su qualche pianura interna del Centro, specie tra Viterbese, nel Nord Lazio,e l’Umbria meridionale. +36/+37°C su Roma, se non punte locali anche oltre e verso i +38°C. Tanto caldo anche sulle pianure settentrionali, magari solo leggermente in meno rispetto al resto d’Italia con punte massime mediamente tra +33 e +37°C. valori meno esasperatamente caldi lungo le coste, per ovvie ragioni di mitigazione marina, ma qui l’umidità sarà più elevate e comunque l’aria molto pesante è più irrespirabile.

Ancora nella giornata di oggi, come in quella di ieri, da segnalare qualche temporale localizzato per l’eccessiva calura e per fattori di umidità nei bassi strati nonchè per divari pressori di natura orografica, con messa in moto di qualche piccola area depressionaria localizzata incentivante moti ascendenti. Ciò potrà accadere in particolare sulle aree interne appenniniche localmente su quelle Alpine. Come evidenziato nella cartina fenomeni e stato del tempo allegata, i temporali potranno avere luogo nelle ore pomeridiane sulle aree circoscritte in colorazione blu. Si tratta essenzialmente delle Alpi e Prealpi nord-orientali, del Nord Appennino, in particolare dei rilievi emiliano-romagnoli, localmente verso quelli più settentrionali toscani e possibili temporali locali in sconfinamento anche verso le pianure dell’Emilia Romagna più prossime all’Appennino. Via via più verso Sud, qualche temporale isolato sui rilievi abruzzesi occidentali, o orientali laziali, ma qui più occasionali e nemmeno certi, mentre di nuovo temporali un po’ più estesi tra i rilievi meridionali del Molise, quelli orientali della Campania, sulla Lucania centro occidentale e fino al Pollino, Nord Cosentino. Tanto caldo, sole e secco altrove.

La redazione di MeteoWeb seguirà costantemente l’evoluzione di questa ondata di caldo importante, apportando quotidiani aggiornamenti.