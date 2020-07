Previsioni Meteo: veloce fiammata Nord-Africana tra venerdì e sabato, temperature massime fino a +37/+38°C in alcune aree d’Italia

Previsioni Meteo – La moderata alta pressione di questi giorni, a prevalente componente oceanica, sta arrecando temperature estive su gran parte dell’Italia sebbene, tuttavia, non particolarmente esasperate. I valori massimi stanno viaggiando sulle aree pianeggianti mediamente tra +28 e +33°C, anche con qualche punta verso i +35/+36°C, ma ancora localizzata. Il trend caldo continuerà ancora fino alla prima parte del prossimo fine settimana, ma con una novità, ossia con un innesto, sul flusso anticiclonico, di una componente nordafricana. Non saremo di fronte ad un promontorio subtropicale, né in presenza di una esasperazione anticiclonica duratura. Anzi, paradossalmente, l’input più caldo sarà una conseguenza di un più incisivo affondo di un cavo depressionario nordatlantico verso i settori nordoccidentali del bacino, magari minimamente incidente fino alle Baleari, ma in maniera sufficiente per andare a sollecitare, temporaneamente, area più calda nordafricana lungo l’asse ascendente del cavo, corrispondente in buona parte alle aree centrali e meridionali italiane. Insomma, una leggera fiammata destinata a non durare, poichè lo stesso cavo nordatlantico, nel corso di domenica, poi, interesserà più direttamente la penisola, apportando correnti settentrionali e un repentino calo termico.

Da sottolineare, anche che, parallelamente all’ondata di caldo, su diverse aree settentrionali si concretizzerà una fase temporalesca localmente anche intensa, per via appunto del forcing instabile nordeuropeo. In questa sede, tuttavia, vogliamo soffermarci sulla piccola onda calda che già da domani, ma ancora più nella giornata di sabato, investirà l’italia e con maggiore sostanza le aree centro meridionali in genere. Come visibile dalla mappa temperature allegata, su tutto il paese i valori saranno pienamente estivi ponendosi, mediamente, tra i +30 e i +35°C, magari un po’ inferiori ai +30°C su alcune pianure settentrionali. Valori sui +36°C più ricorrenti su Puglia, Lucania e sulla Sardegna, mentre punte di +37°C interesseranno localmente le aree interne abruzzesi e marchigiane, anche del Foggiano, fino a +38°C sulla Sardegna meridionale. Valori attesi certamente estivi, ma non esasperati e anche un po’ inferiori alle medie, sulle coste e pianure vicine tirreniche, specie basse, e anche sulla Sicilia.