Prezzi benzina, diesel e gpl: listini invariati

Stabilità per il 20° giorno consecutivo sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti dei maggiori marchi. Poco mossi i prezzi praticati alla pompa. In calo soltanto i prezzi del Gnl, con punte minime a 0,47 euro/kg.

Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,410 euro/litro (invariato, compagnie 1,416 pompe bianche 1,393), diesel a 1,292 euro/litro (invariato, compagnie 1,298, pompe bianche 1,273). Benzina servito a 1,551 euro/litro (invariato, compagnie 1,598, pompe bianche 1,453), diesel a 1,436 euro/litro (invariato, compagnie 1,485, pompe bianche 1,334). Gpl servito a 0,581 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 0,589, pompe bianche 0,568), metano servito a 0,978 euro/kg (invariato, compagnie 0,985, pompe bianche 0,972), Gnl 0,896 euro/kg (compagnie 0,859 euro/kg, pompe bianche 0,926 euro/kg).