Estate, proteggere la pelle con la crema solare: dalle orecchie alle ascelle, i 10 punti in cui ci si dimentica di applicarla

In estate, per proteggersi dai raggi del sole è fondamentale l’applicazione delle creme solari. Le raccomandazioni sul loro utilizzo sono ormai note a tutti: per essere sicuri di avere uno scudo efficace contro i raggi Uva e Uvb è necessario scegliere un prodotto con un buon fattore di protezione (un Spf più alto possibile ma mai sotto il 6); applicare la crema almeno ogni due ore e dopo essere usciti dall’acqua; non dimenticare nessuna zona del corpo. Ecco proprio questo punto, sembra essere uno dei meno rispettati. Ecco 10 punti del corpo in cui dimentichiamo di applicare la crema solare.

1. I lati del viso

La prima zona del corpo in cui viene spontaneo applicare la crema solare è il viso. Ma siamo sicuri di coprirlo per intero? I lati del viso sono una delle zone più trascurate. “Quando si mette la protezione solare sulla faccia, tempie, mascella e attaccatura dei capelli sono spesso dimenticate: ecco perché bisognerebbe applicare la crema dall’esterno verso l’interno”, afferma la dermatologa Caren Campbell sul Insider.

2. Le orecchie

Altro punto sensibile ma dimenticato sono le orecchie: bisogna assicurarsi di coprire la parte superiore, il retro e la zona circostante. Le orecchie, infatti, restano esposte al sole anche se si indossa un cappello e quindi vanno adeguatamente protette con la crema solare, da applicare più volte al giorno.

3. Le labbra

Restando sempre sul viso, altro punto che si trascura sono le labbra. Essendo la terza zona del corpo a maggiore rischio di cancro alla pelle, è necessario proteggerle con un balsamo per labbra che contenga un fattore di protezione.

4. La schiena

La schiena è una di quelle zone che viene in mente per prima quando si tratta di creme solari. Eppure il fatto che sia difficilmente raggiungibile, contribuisce a trascurarla. Se non c’è qualcuno che aiuti ad applicare la lozione solare, è preferibile ricorrere a una barriera chimica come un ombrello o degli abiti con la protezione solare integrata.

5. Le ascelle

Un’altra zona del corpo sistematicamente dimenticata sono le ascelle, dove invece la protezione solare non solo va messa sempre, ma anche riapplicata più volte durante la giornata, perché viene eliminata più velocemente a causa del sudore.

6. Le palpebre

Anche le palpebre sono a rischio di scottature, soprattutto se ci si addormenta sotto il sole senza occhiali. “Le creme solari a base di ossido di zinco o biossido di titanio offrono un’eccellente protezione dai raggi del sole e sono utili per chi ha la pelle sensibile”, suggerisce la dermatologa Heather Woolery-Lloyd.

7. Le mani

Le mani – soprattutto la parte superiore – sono una delle parti del corpo che, quando viene esposta al sole per lunghi periodi, tende a perdere collagene ed elasticità. Ecco perché bisogna sempre ricordarsi di mettere la crema solare anche in quella zona.

8. Il collo del piede

In estate, si punta sull’utilizzo di sandali, ciabatte e calzature simili che lascino i piedi in libertà. Per questo motivo, il collo del piede è un punto altamente esposto ai raggi solari e, quindi, necessita di un’adeguata protezione. Campbell raccomanda l’utilizzo di una crema solare con un fattore di protezione di almeno 30 e ad ampio spettro.

9. Il collo

Anche i lati e il retro del collo sono dei punti comunemente trascurati, quindi è bene ricordarsi di applicare la crema anche lì.

10. Il cuoio capelluto

Indossare un cappello resta il modo migliore per proteggere la testa dai raggi solari. In alternativa, si può usare uno spray con la protezione solare, da spruzzare sulla parte superiore della testa o del cuoio capelluto (ripetendo l’operazione nel corso della giornata), a maggior ragione se si hanno i capelli diradati.