Identificata proteina umana che ostacola SARS-CoV-2: “Potrebbe portare allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici contro i Coronavirus”

Per bloccare il SARS-CoV-2, il coronavirus alla base dell’attuale pandemia, può essere utile una proteina prodotta dal sistema immunitario umano, che è in grado di inibire fortemente i Coronavirus. La proteina è stata scoperta da un team internazionale di ricercatori tedeschi, svizzeri e americani che ha dimostrato con successo che la proteina LY6E impedisce ai Coronavirus di causare un’infezione.

La proteina LY6E svolge un ruolo in varie malattie: i ricercatori statunitensi John Schoggins e Charles Rice hanno scoperto che la proteina migliora l’infettivita’ dei virus dell’influenza. Al contrario, i Coronavirus sono inibiti da LY6E. “Questa scoperta – afferma la professoressa Stephanie Pfander del Dipartimento di virologia molecolare e medica della Ruhr-Universitat Bochum (RUB), autore principale dello studio pubblicato dal team sulla rivista Nature Microbiologia – potrebbe portare allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici contro i Coronavirus”. Un approccio terapeutico che imita il meccanismo d’azione di LY6E puo’ fornire una prima linea di difesa contro le nuove infezioni da Coronavirus.

Finanziato da una borsa di studio individuale Marie Curie dell’Unione Europea, Stephanie Pfander, che all’epoca lavorava all’Institute of Virology and Immunology in Svizzera, ha visitato il laboratorio di Charles Rice presso la Rockefeller University di New York nel 2017, al fine di identificare i geni che impediscono le infezioni da Coronavirus. “Cio’ ha portato alla scoperta che LY6E ha l’effetto opposto sui Coronavirus rispetto ai virus influenzali”, spiega il ricercatore. Ulteriori ricerche hanno dimostrato che la proteina ha esercitato questo effetto inibitorio su tutti i Coronavirus analizzati, inclusi i patogeni che causano Sars e Mers e SARS-CoV-2 che causa Covid-19. Test con diverse colture cellulari hanno mostrato che LY6E influenza la capacita’ del virus di fondersi con le cellule ospiti.

“Se il virus non e’ in grado di fondersi con queste cellule, non puo’ causare infezione“, spiega Volker Thiel dell’Universita’ di Berna. La convalida in un modello animale ha avuto successo grazie alla collaborazione con il laboratorio di John Schoggins presso il Southwestern Medical Center dell’Universita’ del Texas. Gli esperimenti condotti li’ hanno portato alla scoperta che la variante del topo della proteina chiamata Ly6e e’ cruciale per la protezione delle cellule immunitarie contro le infezioni. “Il nostro studio fornisce nuove intuizioni su quanto siano importanti questi geni antivirali per il controllo dell’infezione virale e per un’adeguata risposta immunitaria contro il virus”, affermano gli autori. “Poiche’ LY6E e’ una proteina umana presente in natura, speriamo che questa conoscenza aiuti lo sviluppo di terapie che un giorno potrebbero essere utilizzate per trattare le infezioni da Coronavirus”.