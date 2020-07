Puglia: Crimi, ‘avanti con Laricchia, rumors incontro pro-Emiliano per indebolire governo’

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Contrariamente a quanto riportano i falsi ‘retroscena’ e ricostruzioni che stanno circolando al solo scopo di indebolire questo governo, non ci sarà alcun incontro per chiedere un passo indietro ad Antonella” Laricchia. Dopo una mattinata sulle montagne russe, il capo politico del M5S, Vito Crimi, interviene su Facebook per confermare che il Movimento in Puglia sosterrà la candidata grillina, Laricchia appunto, smentendo così i rumors su un incontro -fissato lunedì mattina su una piattaforma web, stando alle voci che circolavano in ambienti grillini – con un big del Pd per invitare Laricchia a un passo indietro verso un’intesa pro-Emiliano. Voci che Crimi smentisce con decisione.

“La Puglia ha bisogno di un cambiamento vero. Non il solito valzer fra partiti di destra e sinistra che si scambiano poltrone senza cambiare nulla, ma una reale inversione di rotta, che consenta a questa meravigliosa regione di valorizzare appieno le sue bellezze naturali e le sue risorse, e di liberare le sue immense potenzialità per venire finalmente incontro alle esigenze dei cittadini”, scrive Crimi su Facebook.

“Antonella Laricchia è la candidata presidente del Movimento 5 Stelle Puglia alle prossime elezioni regionali. Ed è la giusta, consapevole e preparata guida che serve ora alla comunità pugliese per uscire dal buio in cui anni di malagestione e di amministratori incapaci l’hanno confinata”. Dunque “forza Antonella – scrive ancora Crimi sgomberando le voci su un’intesa col PD su Emiliano – insieme possiamo riuscirci. Possiamo portare un aiuto concreto e ridare dignità a tutti i pugliesi, che da troppo tempo sono lasciati soli a fare i conti con un futuro che non c’è. Quel futuro può costruirlo solo il MoVimento 5 Stelle, insieme a tutti i cittadini. Ci impegneremo al massimo per dare finalmente a questa terra la forza per rialzarsi in piedi e ricominciare a correre”.