Punto da insetto in parco acquatico, finisce in ospedale per reazione allergica

Mentre si trovava in un parco acquatico di Zerbolò, nel pavese, l’Onda Splash, un uomo di 37 anni è stato punto da un insetto, ed è stato trasportato in ospedale per uno shock anafilattico.

Il 118 è intervenuto immediatamente dopo la reazione allergica: l’uomo è stato portato in codice giallo al San Matteo di Pavia.