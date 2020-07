Rapinano una banca con il volto coperto da una mascherina anti contagio: fuggiti con un bottino da 50 mila euro

C’era da aspettarselo. Era solo questione di tempo e ora è accaduto. Due rapinatori, armati di cutter e con il volto coperto solo da mascherine anti contagio, hanno rapinato la filiale di Classe, frazione di Ravenna, della Cassa di Risparmio, riuscendo a fuggire con un bottino di almeno 50 mila euro. I due hanno agito in fretta, chiudendo in bagno il direttore di filiale e due dipendenti presenti in quel momento per attendere l’apertura di una cassa temporizzata. Sono poi fuggiti a bordo delle vettura dello stesso direttore. Sul posto è intervenuta la polizia sia con le Volanti che con la squadra Mobile.