Ricostruire la città più settentrionale del mondo: alle Svalbard, Longyearbyen minacciata dai cambiamenti climatici, le valanghe costringono a spostarne grandi parti [FOTO]

Isolata nell’arcipelago polare delle Svalbard ad una latitudine di 78° N, Longyearbyen è l’insediamento permanente più settentrionale del mondo. A metà strada tra la Norvegia continentale e il Polo Nord, i suoi 2.300 residenti sono abituati ai suoi estremi. Quando il sole tramonta il 5 ottobre di ogni anno, la città non lo rivedrà per i prossimi 155 giorni fino all’8 marzo dell’anno successivo. Per la maggior parte di questo tempo, la città è immersa nella completa oscurità. La maggior parte dei viaggiatori si reca a Longyearbyen, a 1050km dal Polo Nord, proprio durante questo periodo per avere la possibilità di vedere l’Aurora Boreale, mentre la possibilità di vedere gli orsi polari è un’attrazione che vale per tutto l’anno.

Ma la città, con le sue case colorate che fiancheggiano i pendii, è minacciata dai cambiamenti climatici, che hanno cambiato le condizioni meteorologiche alle Svalbard nel corso degli ultimi 10 anni (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Insieme a maggiori temperature in estate e in inverno, le isole stanno ricevendo più pioggia. Dal 2014, queste diverse condizioni meteorologiche hanno portato a valanghe sui pendii sopra la città, qualcosa che i residenti non avevano visto prima.

I ricercatori avevano a lungo previsto che gli aumenti di temperatura e le condizioni meteo differenti a causa dei cambiamenti climatici si sarebbero verificati prima nell’Artico, per poi diffondersi verso sud. Questo può essere già osservato alle Svalbard, dove “stiamo assistendo a violenti cambiamenti”, afferma il climatologo Ketil Isaksen dell’Istituto Meteorologico Norvegese. Dal 1961, la velocità del riscaldamento alle Svalbard è stata 5 volte la media globale.

Durante gli inverni bui, molti residenti di Longyearbyen hanno paura di stare nelle loro case. Questa paura è dovuta a quanto successo nel dicembre 2015, quando una valanga ha ucciso due persone e distrutto 11 case ai piedi della montagna Sukkertoppen. Nel febbraio 2017, un’altra valanga ha spazzato via altre 6 unità abitative. Dal 2018, il governo norvegese ha investito circa 50 milioni di euro su nuove misure protettive, come le barriere contro le valanghe. Dopo 60 nuove case già costruite circa 500 metri a nord-est della città, in un’area più sicura che non si trova sotto i pendii delle montagne, una seconda fase del progetto vedrà la demolizione di 142 case in quelle che il governo descrive come “aree pericolose”. Sarà il più grande programma per l’edilizia residenziale mai visto nell’area, con grandi fasce di Longyearbyen che devono essere ricostruite.

Quasi nessuno dei circa 30.000 turisti che ogni anno visitano la città sa che è minacciata da imprevedibili valanghe. Il primo indizio sono le barriere contro le valanghe erette sul versante della montagna sopra una sezione di case. La barriera più alta è una grande struttura di acciaio zincato, alta 10 metri e lunga 200 metri, progettata per prevenire che la neve sia soffiata da est sul versante della montagna verso la città. La seconda e terza struttura, a metà del Sukkertoppen e sopra il centro della città, hanno lo scopo di impedire che una valanga distrugga le case. Le barriere, costruite nell’estate 2018, hanno portato un certo senso di sicurezza nell’area.

Purtroppo, le barriere non possono estendersi per tutta la valle perché i pendii lungo Sukkertoppen diventano troppo ripidi e questo significa che centinaia di residenti che vivono in queste aree sono costretti a lasciare le loro case ogni inverno.

Un’altra minaccia dal sottosuolo

I residenti di Longyearbyen non devono solo fare i conti con le valanghe, ma anche con una minaccia che arriva dal sottosuolo. La maggior parte degli edifici della città, infatti, è tradizionalmente costruita su pali di legno a 6-8 metri nel permafrost. Il permafrost, il terreno permanentemente ghiacciato comune nelle regioni artiche, è stato utilizzato per secoli per fornire solide fondamenta agli edifici. Anche durante i mesi estivi, quando la temperatura dell’ambiente sale sopra lo zero, il permafrost rimane solido. Tuttavia, dal 1971, le temperature alle Svalbard sono aumentate più velocemente rispetto alla media globale. Le temperature estive ora possono raggiungere regolarmente i +10°C. Questo significa che il permafrost si sta sciogliendo lentamente dal livello del suolo verso il basso, con serie implicazioni per le residenze e il futuro della costruzione nell’area. Le case costruite su pali di legno inizieranno ad abbassarsi e a crollare. Anche se gli strati più bassi del permafrost rimangono solidi, quando quelli più alti si sciolgono, i pali di legno diventeranno marci e instabili.

Una soluzione costosa

Costruire in un ambiente in cui non è più possibile fare affidamento sul permafrost presenta grandi sfide, spiega Inger-Johanne Tollaas, architetto di Oslo che ha supervisionato la costruzione delle prime 60 nuove case che si affacciano sull’oceano, lontano dalla valle minacciata dalle valanghe. Il progetto ha dovuto evitare i tradizionali metodi di costruzione perché le unità abitative dovevano essere collocate su basi sicure. Per fare questo, hanno utilizzato enormi numeri di piloni d’acciaio, spingendoli oltre il permafrost fino alle rocce delle montagne, un “lavoro molto difficile e molto costoso”, ha spiegato Tollaas. “Ma abbiamo costruito per il futuro. Queste case saranno sicure per 60 anni”, ha aggiunto.

C’era un solo modo per battere la scadenza “quasi impossibile” di costruire 60 unità abitative nelle condizioni dell’Artico in meno di un anno: costruirle come unità complete nella Norvegia continentale, trasportarle su navi alle Svalbard e posizionarle sulle basi in acciaio.

Uno dei traguardi di cui Tollaas è più orgogliosa è come il team di costruzione sia riuscito a preservare la vegetazione portata alla luce per costruire le nuove case. È stato importante perché circa 68 specie di erbe, licheni, arbusti nani e muschi che riescono a sopravvivere nella tundra delle Svalbard non crescono nella Norvegia continentale. “Abbiamo attentamente rimosso la parte superiore della vegetazione per conservarla altrove. Quando gli edifici erano completi, l’abbiamo riportata nelle aree intorno ai nuovi complessi edilizi. Abbiamo davvero prestato particolare attenzione. Normalmente servono centinaia di anni affinché questa vegetazione fiorisca di nuovo, ma possiamo già vedere del verde e speriamo che il prossimo anno ci siano anche dei fiori. Sono orgogliosa perché siamo riusciti a dare alle famiglie case sicure e a preservare il loro ambiente”, ha concluso Tollaas.