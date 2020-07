Rifiuti: Arera, il 15/7 webinar su come sta cambiando la Tari (2)

(Adnkronos) – I lavori saranno aperti dal Presidente di Arera, Stefano Besseghini, con la prima parte dell’evento che sarà dedicata al dibattito tra i rappresentanti del Parlamento e delle istituzioni, in particolare della Commissione Territorio del Senato,con il senatore Paolo Arrigoni, della Commissione ambiente della Camera, con l’onorevole Chiara Braga, e della Commissione di inchiesta sulle ecomafie, con l’onorevole Rossella Muroni. Per la Commissione Europea interverrà il Responsabile dell’unità ‘Waste management and Secondary Materials’ della Dg Environment, Mattia Pellegrini.

La seconda sessione, moderata dal giornalista Gianni Trovati (Sole 24 Ore), si aprirà con un intervento di Lorenzo Bardelli (direttore Divisione Ambiente Arera) e, a seguire, vedrà la partecipazione di Andrea Ferri (Anci), Marisa Abbondanzieri (Anea), Pierpaolo Masciocchi (Confcommercio), Chicco Testa (Fise Assoambiente), Filippo Brandolini (Utilitalia), Raffaele Cattaneo (Regione Lombardia). Previsto, infine, l’intervento del Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Andrea Baldanza. Le conclusioni saranno affidate al componente del Collegio di Arera, Gianni Castelli.