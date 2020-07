Rivenuto ordigno bellico a Campo Ligure: domani evacuate 1200 persone

In programma domani le operazioni di rimozione dell’ordigno bellico rinvenuto lo scorso 14 giugno a Campo Ligure, nell’alveo del torrente Stura.

Si tratta di una bomba d’aereo di fabbricazione americana del peso di 500 libbre, risalente alla II Guerra Mondiale: verranno evacuate circa 1200 persone, compresi gli ospiti di una residenza per anziani e di una residenza protetta.

L’ubicazione dell’area dell’ordigno ha reso necessario disporre, dalle ore 6 di domenica 12 luglio e fino a cessate esigenze, l’interruzione della circolazione per tutte le categorie di veicoli, in ogni direzione, lungo i tratti dell’autostrada A26 ricompresi nella provincia di Genova: il traffico veicolare sarà deviato sull’A6 e sull’A7; sarà sospeso, a partire dalle ore 8, il transito sulla statale 456 del Turchino e sulla S.P. 69 Capanne di Marcarolo e dalle ore 9 la circolazione ferroviaria sulla linea Genova – Acqui Terme.

L’intervento sarà eseguito a cura dei Guastatori del 32 Reggimento Genio Guastatori di Fossano che, nei giorni scorsi, hanno completato le operazioni propedeutiche di messa in sicurezza e consolidamento del sito di ritrovamento.