Rivoluzionario test del sangue riconosce 5 tumori 4 anni prima delle tecniche tradizionali, in assenza di sintomi

Una ricerca internazionale pubblicata su Nature Communications, coordinata dall’Università della California a San Diego, ha consentito di sviluppare una tecnica basata sull’analisi del sangue, in grado di rilevare 5 forme di tumore comuni con un anticipo di 4 anni rispetto alle tecniche tradizionali.

La tecnica, “PanSeer”, riconosce precocemente nel 91% dei casi i tumori di stomaco, esofago, colon retto, polmoni e fegato in persone senza sintomi.

Il test potrebbe avere importanti ricadute sulla sopravvivenza dei malati di tumore, grazie alla diagnosi molto precoce: potrebbe rendere possibile, ad esempio intervenire con farmaci o con la chirurgia quando il tumore è nei primissimi stadi.

Il test va a individuare segnali estremamente precoci di un cambiamento in atto nel modo in cui si replica il DNA: identifica le firme della metilazione, il processo che in condizioni normali accompagna la replicazione del DNA, ma che in presenza di tumori può subire alterazioni.

La tecnica è stata testata su 605 soggetti asintomatici, a 191 dei quali in seguito è stato diagnosticato un tumore, e sono stati effettuati test anche su 223 persone con tumore e su 200 tessuti tumorali: i risultati hanno mostrato di consentire una diagnosi per le suddette 5 forme diffuse di tumore.