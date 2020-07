Robert F. Kennedy: “Il Dott. Fauci e Bill Gates ricaveranno grandi profitti da un vaccino contro il Coronavirus”

Robert F. Kennedy Jr., figlio di Robert e nipote di John F. Kennedy, ha dichiarato che il National Institute for Allergic and Infectious Diseases (NIAID), agenzia del Dott. Anthony Fauci, famoso immunologo oggi a capo della task force governativa contro l’emergenza coronavirus negli Stati Uniti, raccoglierà il 50% di tutti i diritti di un potenziale vaccino contro il coronavirus. Parlando al podcast The Gateway Pundit, Kennedy Jr. ha affermato che Fauci detiene una serie di brevetti di vaccini, incluso uno testato per combattere il coronavirus da alcuni dei più grandi produttori di vaccini d’America. La Gates Foundation investe nel NIAID di Fauci nell’ambito del suo programma Decade of Vaccines che mira a introdurre un Piano d’Azione Globale per i Vaccini.

Kennedy Jr. ha dichiarato che Fauci detiene un brevetto per un tipo specifico di vaccino che impacchetta un virus in un foglietto di proteine, poi il virus viene rilasciato nel corpo umano attraverso il vaccino e secondo Kennedy Jr. raggiunge velocemente gli organi necessari per dare immunità rispetto ad una determinata malattia. Ha anche aggiunto che il brevetto attualmente è utilizzato almeno da uno dei grandi produttori di vaccini americani per crearne uno contro il coronavirus. I 4 grandi produttori di vaccini negli USA sono Pfizer, Merck, GlaxoSmithKline e Sanofi e se uno di loro sviluppa con successo un vaccino contro il coronavirus, Fauci e il NIAID guadagneranno metà dei diritti, secondo Kennedy Jr.

Ha aggiunto che le società che hanno utilizzato quel brevetto devono dividere i profitti al 50% con NIAID, sostenendo che la Gates Foundation ha investito in quel particolare brevetto. Kennedy Jr. ha continuato dicendo che non ci sono limiti su quanto NIAID può raccogliere dal vaccino contro il coronavirus e che c’è bisogno di maggiori regolamentazioni governative per impedire tutto questo.

Kennedy Jr. è contro i vaccini e Bill Gates è stato l’obiettivo di teorie del complotto e disinformazione durante la pandemia.