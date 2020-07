Roma, esplosione all’Hotel Mercure: tre operai feriti

Alcune persone sono rimaste ferite a causa dell’esplosione di una caldaia avvenuta oggi alle 13 in un Hotel di via Reggio Calabria, a Roma. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

Non sono in gravi condizioni i tre operai rimasti feriti nell’esplosione avvenuta all’hotel Mercure di via Reggio Calabria a pochi passi da piazza Bologna a Roma. Si tratta di padre e figlio, trasportati al San Giovanni e un terzo operaio anche lui trasferito in ospedale. L’esplosione e’ avvenuta intorno alle 13 mentre gli operai stavano effettuando la manutenzione di una caldaia. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ci sono anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, della Compagnia Roma Parioli e della Stazione Roma piazza Bologna.