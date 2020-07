Sabbadini (Istat): ‘Crisi sarà durissima, politica agisca’

Roma, 14 lug. (Adnkronos/Labitalia) – “La crisi che ci attende sarà durissima, ma noi siamo un Paese che nei momenti di grande difficoltà tira fuori una grande forza, una grande creatività. Ma la politica deve agire e deve investire sul nostro tessuto sociale che ha retto durante la pandemia grazie alla solidarietà spontanea degli italiani”. Così Linda Laura Sabbadini, direttora centrale Istat, è intervenuta intervenendo al webinar ‘La sostenibilità economica è sociale’, in diretta sui canali Youtube e Facebook di Prioritalia, e organizzato insieme a Manageritalia.

Secondo Sabbadini nei prossimi mesi per “evitare che scoppi la rabbia sociale” non dovranno mancare gli investimenti “per sostenere i giovani, il terzo settore, il civismo che si è sviluppato in questi mesi”, conclude.

Bisogna “investire in infrastrutture sociali e sanità affinchè il nostro Paese non sprofondi e faccia invece il salto di qualità. E questo comporterebbe un aumento dell’occupazione femminile”.

Secondo Sabbadini “Mai nel nostro Paese si è investito seriamente per sciogliere il nodo” delle politiche di conciliazione per le donne che lavorano. “Siamo -ha continuato- un Paese con un welfare basato sul lavoro non retribuito delle donne, quasi diventato strutturale, cosa che non deve essere. Il documento Colao ha sottolineato che il Paese si deve dare una strategia su questo fronte, con atti concreti e non parole. Investire in infrastrutture sociali, non solo economiche”, ha concluso.