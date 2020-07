E’ di nuovo allarme per salame italiano contaminato: attenzione a marchio e lotto, presenza di listeria

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per salame sottovuoto contenente listeria monocytogenes. Si tratta di “Casareccia sottovuoto“, prodotto da Savelli Salumi e Carni S.n.c., a Norcia. Il lotto di prodotto ritirato è il numero 192/20, con data di scadenza 14/02/2020. Il prodotto potrebbe già essere nelle nostre dispense dunque, come sempre in questi casi, è opportuno verificare il numero del lotto e se corrisponde a quello ritirato non consumare e riportare il salame al punto vendita per un eventuale rimborso.