Saltano dal terzo piano per sfuggire all’incendio: 2 bimbi presi al volo dai passanti [VIDEO]

2 bimbi non hanno avuto altra scelta se non quella di saltare dal 3° piano. Nella loro casa, era scoppiato un incendio: fiamme spaventose e un fumo nero uscivano dall’abitazione. Così 2 bimbi di 3 e 10 anni hanno preso il coraggio di gettarsi dalla finestra al 3° piano del palazzo per sfuggire a quell’inferno di fuoco. Un volo di 12 metri che fortunatamente li ha portati direttamente tra le braccia degli adulti che dal cortile assistevano alla scena disperati, non sapendo come aiutarli.

È successo a Grenoble, in Francia. Un video amatoriale, girato da Souhaila Saidi da un altro edificio, riprende l’incredibile scena e sta facendo il giro del web. Ecco le immagini.