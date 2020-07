Terribile in Sardegna: finisce sotto la mietitrebbiatrice, morte terribile per un 62enne

Incidente sul lavoro nel tardo pomeriggio di oggi a Burcei, nell’hinterland di Cagliari, dove un 62enne ha perso la vita in un modo terribile. L’uomo, in base a quanto si apprende, è finito sotto la mietitrebbiatrice. La tragedia è avvenuta nelle campagne della cittadina dell’area metropolitana di Cagliari. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, sul posto stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di Quartu che si stanno occupando dei rilievi. Il 62enne stava lavorando nel terreno quando per cause non accertate è finito sotto il mezzo agricolo. E’ subito scattato l’allarme e sul posto sono arrivati i militari e un’ambulanza del 118, ma ormai per per l’uomo non c’era più nulla da fare.