Il drone di Corrado Mascia ci porta in volo su Cuccuru Mannu, in territorio di Riola Sardo (Oristano), alla scoperta della Tomba di Giganti: è unica, in quanto interamente scavata nella roccia e non costruita a conci come la maggior parte delle Tombe.

Il tutto in contesto ambientale mozzafiato.

Ecco il video: