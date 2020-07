Scalare un vulcano attivo dell’Indonesia e addentrarsi nella sua caldera: il pericoloso festival della tribù Tengger sul Monte Bromo [FOTO]

La tribù Tengger scala pericolosamente la vetta del Monte Bromo, un vulcano attivo nella provincia di Giava orientale, in Indonesia. Fa parte del Yadnya Kasada Festival, la cerimonia più popolare di questa tribù e anche una delle attrazioni turistiche più visitate in Indonesia. Il festival dura circa un mese. Il 14° giorno, la tribù si reca sul Monte Bromo per fare offerte di riso, frutta, verdure, fiori e animali da lanciare nella caldera del vulcano. Alcuni impavidi si avventurano persino al suo interno per cercare di afferrare le offerte nelle loro reti (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

I Tengger sono un gruppo etnico di Giava, che sostengono di essere discendenti dei principi Majapahit. La loro popolazione, che conta circa 500.000 individui, è concentrata nel Bromo Tengger Semeru National Park, nella provincia di Giava orientale. L’origine del festival risale alla principessa Roro del XV secolo e al marito Joko Seger. La coppia, che non aveva figli, chiedeva agli dei della montagna di aiutarli a procreare. La leggenda narra che gli dei concedettero loro 24 bambini ma con la promessa che il 25° avrebbe dovuto essere dato in sacrificio al vulcano. Il 25° bambino, Kesuma, fu così sacrificato in questo modo dopo un iniziale rifiuto. E la tradizione di gettare sacrifici nella caldera per compiacere gli dei della montagna continua ancora oggi.