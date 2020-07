Scienza e innovazione: celle solari a calcogenuri, la ricerca di UniGe per una maggiore efficienza

Il team di ricercatori coordinati dal dott. Colombara si è occupato di un aspetto complesso trascurato in bibliografia: gli effetti composizionali del materiale in prossimità dei confini di fase. Si è scoperto che, in tali condizioni, il materiale è chimicamente più prono a formare difetti dannosi per l’efficienza della cella, anche se in parte è possibile annichilire tali difetti una volta formati. La novità consiste nella comprensione che la reattività dei difetti puntuali naturalmente presenti nel materiale cresciuto in prossimità dei confini di fase è tale per cui i processi di ossidazione normalmente innocui possono portare alla concomitante formazione di vacanze anioniche, molto più dannose.

Le implicazioni future Nel futuro prossimo, lo studio permetterà di stabilire nuovi protocolli per prevenire la formazione delle vacanze durante la crescita del materiale, consentendo dunque una maggiore efficienza di cella. Esistono però altri calcogenuri affetti da vacanze anioniche, come per esempio alcuni isolanti topologici (argomento del premio Nobel per la Fisica 2016), materiali dalle proprietà elettroniche idealmente non dissipative con applicazioni potenziali nei computer di futura generazione. Pertanto, lo studio ha implicazioni di più ampio respiro e vi è l’intenzione di estenderne i concetti acquisiti a tali sistemi in un futuro non troppo lontano.

Le conclusioni sono state raggiunte grazie a un’analisi poliedrica della questione, resa possibile dal team di competenze complementari estremamente specializzate: da microscopie avanzate come la tomografia atomica (c/o Max Planck Institut für Eisenforschung e la Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen) e la microscopia a forza di sonda Kelvin (c/o INL – International Iberian Nanotechnology Laboratory) a tecniche quali l’ammittanza, la fotoluminescenza e la spettroscopia a fotocorrente elettrochimica (c/o Università del Lussemburgo e Lawrence Berkeley National Laboratory).