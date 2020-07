Scienza, lo studio: il nord Europa non immune da rischi vulcanici

L’Europa nord-occidentale potrebbe essere esposta a rischi sismici e vulcanici maggiori di quanto ritenuto in precedenza. Lo evidenziano in un articolo pubblicato sul Geophysical Journal International gli esperti dell’Università della California a Los Angeles, che hanno condotto uno studio per valutare la possibilità che in alcune aree si verifichino terremoti o vulcani nel breve e lungo termine.

“Il nostro studio – spiega Paul Davis dell’Università della California a Los Angeles – rivela un’insolita attività nella regione interessata, che riguarda l’area tedesca dell’Eifel, alcune zone del Belgio, dei Paesi Bassi, della Francia e del Lussemburgo. Ma questo non significa che ci aspettiamo un terremoto o un’eruzione vulcanica imminente”. Il ricercatore precisa che le analisi suggeriscono una attivita’ piu’ elevata di quanto si ritenesse in precedenza.

“Questa regione – continua l’esperto – ha una lunga storia di attività vulcanica, ma è rimasta inattiva per molto tempo, gli studiosi ritengono che l’ultima eruzione vulcanica risalga a 11mila anni fa”. I geofisici hanno analizzato i dati del sistema di posizionamento globale dell’Europa occidentale, rilevando piccoli movimenti sulla superficie terrestre, che hanno permesso loro di mappare il modo in cui il terreno si muove verticalmente e orizzontalmente mentre la crosta terrestre si modifica.

“Abbiamo osservato un sollevamento simile a una cupola – aggiunge Corne’ Kreemer, docente presso l’Universita’ del Nevada – che possono essere spiegati da un pennacchio in aumento del mantello sotto la superficie, un fenomeno che si verifica quando la roccia nel mantello tende a spostarsi spingendo materiale caldo verso la superficie, causando la deformazione e l’attivita’ vulcanica”. Gli autori sottolineano che diversi scienziati avevano ipotizzato che la zona dell’Eifel fosse ormai vulcanicamente inattiva, ma il loro studio sembra smentire queste teorie. “Abbiamo in programma di proseguire gli studi su questa zona – conclude Davis – monitorando l’area grazie a una serie di tecnologie e dispositivi geofisici e geochimici che speriamo possano aiutarci a comprendere meglio i potenziali rischi”.