Alla scoperta dei segreti di Marte: ben 3 missioni in partenza per il Pianeta Rosso

Nelle prossime settimane sono 3 le missioni che si preparano a partire alla volta di Marte con tanto di robot progettati per esplorare il Pianeta Rosso e scoprirne i segreti.

La prima missione in programma è “Hope” che segna il debutto marziano degli Emirati Arabi Uniti: il lancio è in programma il 15 luglio dal Centro spaziale giapponese Tanegashima.

La Cina è pronta con la missione Tianwen-1, con lancio a fine mese: nel febbraio 2021 prevede di portare un veicolo nell’orbita marziana e sul suolo un rover equipaggiato con 13 strumenti. E’ un record per il gigante asiatico: finora nessun veicolo spaziale cinese ha avuto un obiettivo così distante (studiare l’atmosfera marziana, la struttura interna e la superficie del pianeta, anche alla ricerca di tracce di acqua e/o forme di vita).

Tra il 30 luglio e il 15 agosto sarà il turno di Perseverance, il quinto rover che la NASA invierà sulla superficie di Marte.

Il lancio è previsto da Cape Canaveral (Florida): la missione dovrebbe arrivare a destinazione nel marzo 2021, con lo scopo di raccogliere i primi campioni del suolo per poi essere inviati sulla Terra, probabilmente entro il 2031.