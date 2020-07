Scuola, Azzolina: “Concorso straordinario a ottobre”

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “A settembre dobbiamo tornare tutti a scuola in presenza. La didattica digitale e’ stata pensata per le scuole superiori e si può prevedere anche per un giorno a settimana, ma e’ un esempio e comunque sarebbe solo per ragazzi dai 14 anni in su”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina a Uno Mattina, in merito alla possibilità di lezioni a distanza. “La didattica a distanza – ha spiegato – è stata ‘inventata’ durante il lockdown, è stata una grande sperimentazione. A settembre – ha ribadito – dobbiamo tornare tutti in presenza” e la didattica a distanza è stata ipotizzata solo per i ragazzi più grandi, dai 14 anni in su “come complementare. Il nostro obiettivo è riportare tutti in presenza”

Poi il ministro dell’Istruzione parla del concorso straordinario, per 32mila posti, che si svolgerà “nella prima settimana di ottobre o giù di lì”. La Azzolina ha sottolineato che “In un Paese civile i concorsi andrebbero fatti ogni due anni, come succede in Europa. Il nostro obiettivo é svolgere questi concorsi e programmare il fabbisogno. Il concorso straordinario é per 32mila posti e verra’ fatto a breve, entro la prima settimana di ottobre o giù di li'”. “E’ importante – ha aggiunto – perché darà stabilità ai nostri docenti e ai nostri studenti”. Azzolina ha quindi ricordato che oggi scade la domanda per il concorso ordinario “se oggi soffriamo di ‘supplentite’ – ha ribadito – è perché è mancata la programmazione”, oggi soffriamo ‘supplentite’ per mancata programmazione”