Meteo, uno “tsunami” nel cielo: spaventosa Shelf Cloud nei cieli del Missouri [FOTO]

Una terrificante parete di nuvole. È stato lo spettacolo, spaventoso ma allo stesso tempo affascinante, che è stato catturato a Chesterfield, in Missouri, lo scorso 22 giugno. Le immagini della gallery scorrevole in alto sembrano preannunciare una scena apocalittica o addirittura somigliano alle onde di uno tsunami. In realtà, si tratta di una “Shelf Cloud” (nube a mensola).

Questa rara e minacciosa stranezza del clima ha ricevuto il suo nome ufficiale come nuovo tipo di nuvola nell’Atlante delle Nuvole dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale solo nel 2017. Questo tipo di nuvole si trova solitamente lungo il bordo anteriore di un temporale a supercella. La parte esterna di una Shelf Cloud è spesso più regolare con un evidente movimento crescente esibito da uno strato a più livelli (da dove deriva il nome di nuvola a mensola). Nella parte inferiore, ha spesso un aspetto turbolento e instabile.

Ad un occhio poco esperto, le Shelf Cloud potrebbero sembrare l’inizio della formazione di un tornado. Tuttavia, solitamente manca la rotazione verticale e quindi i tornado non sono una minaccia con questo tipo di nuvola. In ogni caso, le Shelf Cloud dovrebbero essere considerate come un preludio di forti venti.