Si perdono durante escursione: salve 2 donne e 2 bimbe a Subiaco

Si erano perse durante un’escursione e a ritrovarle sono stati i vigili del fuoco di Subiaco. Si tratta di una mamma con 2 bambine e un’altra donna, recuperate nel tardo pomeriggio dopo ricerche attivate in seguito a una una segnalazione pervenuta alla sala operativa dei vigili del fuoco di Roma. Si è operato con il supporto del nucleo TAS (topografia applicata al soccorso). Le quattro persone, in buona salute, sono state guidate e supportate attraverso tale tecnologia in zona sicura dove ad attenderle erano presenti personale dei vigili del fuoco e carabinieri.