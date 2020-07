Si tuffa nel fiume e rischia di annegare: grave ragazzino in Friuli

Un ragazzino ha rischiato di annegare oggi pomeriggio dopo essersi tuffato nel fiume Meduna per una nuotata. L’incidente e’ avvenuto a Pordenone. Una volta stabilizzato, l’adolescente e’ stato trasferito in codice rosso all’ospedale cittadino. Secondo una ricostruzione, il ragazzino si era recato in zona assieme ad alcuni amici: allontanatosi dalla comitiva per un tuffo, e’ pero’ sparito sott’acqua. Poco dopo il suo corpo e’ stato visto galleggiare in un’ansa del fiume. Una volta portato a riva, era in arresto cardiaco ed e’ stato soccorso e rianimato dapprima da alcuni bagnanti e quindi dal personale del 118. Sul posto anche gli specialisti delle squadre Saf dei Vigili del fuoco. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri della locale Compagnia.