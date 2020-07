Allerta rossa domani per rischio incendi e ondate di calore sulle province di Caltanissetta e Agrigento, pericolosità media sulle rimanenti 7 province dell’isola. E’ quanto si legge sul bollettino della Protezione Civile della Regione Siciliana. Sempre per domani, per quanto riguarda il rischio meteo idrogeologico, è segnalato uno stato di allerta gialla sulle province di Enna, Catania, Messina e parte del Palermitano, a causa di rovesci o temporali.