Un uomo è morto mentre stava riparando l’antenna della sua abitazione. È successo a Palermo nella borgata di Sferracavallo, precisamente in via Dammuso. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, mentre stava sistemando il cavo dell’impianto, ha toccato un filo elettrico ed è rimasto folgorato. Giunti sul luogo dell’incidente, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’abitazione.

La vittima dell’incidente è Salvatore Di Grazia, 52 anni. Nella villetta in via Dammuso, è arrivato il medico legale per accertare le cause del decesso. Le indagini sono condotte dalla polizia.